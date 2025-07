Olivia Collins -de 67 años de edad- destapó oscuros detalles de su divorcio que fueron compartidos en el canal de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025.

En sus recuerdos, la actriz mexicana relató el duro proceso que tuvo que lidiar con Silvio García-Patto, su difunto exesposo.

Olivia Collins abrió su corazón en La Casa de los Famosos México 2025 y le contó a Priscila Valverde -de de 24 años de edad- la violencia que vivió en su matrimonio.

La actriz comenzó diciendo que al principio todo era color de rosa pero, con el tiempo, Silvio García-Patto “sacó el cobre” que la hizo pensar en el suicidio.

Entre los detalles que recordó Olivia Collins de su matrimonio, fueron las ocasiones en las que su entonces esposo la difamó ante la prensa.

Así como el haber intentado quedarse con sus hijas durante el proceso de divorcio que, de por sí, tardó en aceptar.

“Sacó un cobre, pero cobre, horrible. Me difamó en toda la prensa, me quiso quitar a las niñas, no me daba nada. Un tema muy fuerte”.

Olivia Collins