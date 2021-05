Netflix podría incursionar en la industria de los videojuegos

Un nuevo reporte indica que la plataforma de streaming de Netflix, podría estar interesada en incursionar en la industria del gaming y los videojuegos.

Según indica The Information, Netflix estaría buscando expandir su territorio a la industria de los videojuegos.

No obstante, esta idea no estaría pensada en hacer videojuegos tipo streaming como Stadia o xCloud, simplemente Netflix se buscaría estar en otros terrenos del entretenimiento.

Es decir que buscaría ser un estudio que desarrolle videojuegos, algo que en su tiempo intentó hacer Facebook y Google.

Como un gigante del streaming, Netflix posee contenido original que podría trasladar de la pantalla chica al de las consolas y entrar de lleno a los videojuegos.

Esto lo haría Netflix basándose precisamente en sus series y películas más populares, como ‘Stranger Things’, ‘ Castlevania ’, incluso podría haber algún permiso para ‘The Witcher’.

Esto porque actualmente, ‘ The Witcher’ ya cuenta con adaptaciones de videojuegos desarrollados por CD Projekt RED.

No obstante, cabe recordar que hay dos juegos que ya se han lanzado por parte de Netflix: dos de ‘ Stranger Things ’ y uno de ‘ The Dark Crystal’.

Además, uno de los proyectos más ambiciosos que Netflix manejó y que podría considerar para dar un salto al terreno de los videojuegos fue ‘ Bandersnatch ’.

Como recordarán, esta película fue una interactiva de ‘Black Mirror’ en donde se podía decidir el camino a seguir, algo que también se estrenó en PS4.

Pese a todo, este proyecto de Netflix aún no está confirmado por lo que entraría en calidad de rumor además, de acuerdo a la información aún no tendría una fecha de planeación.

Esto podría significar que Netflix podría dejar pasar cierto tiempo para planear bien su estrategia en caso de querer abarcar y lanzarse al terreno de los videojuegos.

Algunos expertos estiman que, de ser cierto, se esperarían noticias de Netflix para incursionar en los videojuegos en al menos un par de años más.

Por otro lado, el portal Polygon, un portavoz de Netflix no confirmó o negó nada sobre los rumores sobre su incursión a los videojuegos:

"Nuestros miembros valoran la variedad y la calidad de nuestro contenido. Es la razón por la que hemos ido expandiendo nuestra oferta continuamente, desde series a documentales, películas, originales en idiomas locales y telerrealidad. Los miembros también disfrutan al interactuar de forma mas directa con las historias que les gustan, como a través de shows interactivos como 'Bandersnatch' o 'You v. Wild', o a través de los juegos inspirados en 'Stranger Things', 'La Casa de Papel' o 'To All the Boys'. Así que estamos emocionados de hacer más cosas con el entretenimiento interactivo”

Portavoz de Netflix