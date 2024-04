La película de The Beatles Let it Be restaurada tendrá su estreno en una muy famosa plataforma de streaming ¿dónde y cuándo?

Atentos fanático del cuarteto de Liverpool, pues The Beatles estará estrenado próximamente su película Let it Be de una manera muy especial.

Debido a que la película Let it Be tendrá estreno con una versión totalmente restaurada que hace que esta luzca y suene mejor, que la versión original de 1970.

Esta película de The Beatles, Let it Be es uno de los documentales más importantes del cuarteto de Liverpool.

Ya que este trabajo documental de The Beatles con Let it Be tuvo lugar una semana después de que Paul McCartney -de 81 años de edad- anunciara oficialmente su separación de la banda.

Además, la película de The Beatles Let it Be que fue dirigida por Michael Lindsay-Hogg -de 83 años de edad-, se ganó el Oscar a la Mejor banda sonora en 1971.

The beatles (Especial)

¿Dónde se estrenará la película de The Beatles Let it Be restaurada?

La película de The Beatles Let it Be restaurada llega a con un nuevo estreno a 54 años de la original, esta vez a través de una famosa plataforma de streaming.

Ya que el estreno de la película de The Beatles Let it Be restaurada será en la plataforma de streaming Disney+.

Ya que Let It Be llega restaurada se hace realidad gracias al trabajo del director Peter Jackson -de 62 años de edad-.

Director quien estuvo detrás de la serie documental The Beatles: Get Back de 2021 que igualmente está disponible para verse en Disney+.

The Beatles (Internet)

¿Cuándo se estrenará la película de The Beatles Let it Be restaurada?

La película de The Beatles Let it Be restaurada está por estrenarse en la plataforma de streaming Disney+ en menos de un mes.

Así que si eres fan de The Beatles marca desde ya la fecha en tu calendario para ver la película de The Beatles Let it Be restaurada.

Ya que a partir del próximo miércoles 8 de mayo de 2024 estará disponible para verse en Disney+ la película de The Beatles Let it Be restaurada.