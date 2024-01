El 16 de enero de 2007, el Ayuntamiento de Liverpool, Inglaterra, declaró el Día Internacional de The Beatles, en honor a la famosa banda de rock.

Es por ello que en este Día Internacional de The Beatles queremos presentarte 7 canciones para celebrar la existencia del considerado, “grupo más grande de la historia”.

Enunciar sólo 7 canciones es muy difícil, pues la banda tuvo una prolífica carrera, de hecho puedes encontrar listas con hasta 100 de sus mejores canciones.

Sin embargo, aquí quisimos traer un pequeño listado de diferentes melodías; desde las más conocidas, hasta unas que luego no son tomadas en cuenta.

Las 7 canciones para celebrar el Día Internacional de The Beatles son:

Get Back para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Olvidada por muchos hasta hace unos años, debemos de empezar con Get Back para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

Se trata de uno de los mejores ensambles de la banda, con una gran combinación de los instrumentos y la voz, así como diversos solos de guitarra.

Además de ser parte de ese icónico concierto en la azotea.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Considerado el disco y la canción que inició el movimiento del rock psicodélico, que mejor que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

Mucho se ha pasado por alto, pues se trata de una melodía bastante agresiva para es estándar de la banda; pero no por eso es mala.

Cuenta con cambios bastante interesantes, con orquesta, coros y una guitarra distorsionada que agradará a los fans del rock más “pesado”.

Helter Skelter para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Otra canción “fuerte” del grupo, curiosamente es más conocida por el cover de U2; por ello hay que escuchar Helter Skelter para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

La distorsión de la guitarra y la voz agresiva de Paul McCartney se dejan sentir desde el primer segundo, sonando como una especie de prototipo de lo que seria el heavy metal de años posteriores.

Ha sido olvidad debido a que se vincula directamente con el asesino Charles Manson y sus crímenes; esto no quita que se trate de una gran canción.

Come Together para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Oscura como pocas de la banda, dejando de lado las guitarras y con un bajo dominando la escena, tenemos Come Together para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

Aquí el grupo demostró que no todo era brillo en sus composiciones, podían recorrer tonalidades más densas y profundas en su composición.

En 2017 se volvió tendencia porque fue usada para la fallida película de la Liga de la Justicia.

All You Need Is Love para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Llegamos al tema favorito de John Lennon y compañía, el amor, así que nada mejor que All You Need Is Love para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

La melodía es otra muestra de la creatividad del grupo, pues combina de manera perfecta su sonido “rockero” con una orquesta, para darnos una especie de “power balad”.

Dato curioso, la canción fue versionada para la banda sonora del anime Magic Knight Rayearth, mejor conocido como Las Guerreras Mágicas.

Yesterday para celebrar el Día Internacional de The Beatles

La canción más versionada en la historia, Yesterday para celebrar el Día Internacional de The Beatles tenía que estar en la lista.

Más relajada y menos oscura que la mayoría de las que hemos revisado hasta ahora, destaca entre otras cosas por ser un tema completamente acústico.

El dato curioso, originalmente la canción se llamaba Scrambled Eggs.

Let It Be para celebrar el Día Internacional de The Beatles

Una de las canciones más conocida de la banda y una especie de despedida; finalizamos con Let It Be para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

Dominada completamente por Paul McCartney, de ahí que muchos se la atribuyan principalmente a este; pero en realidad es una composición de todo el grupo.

Fue la última canción que lanzó la banda antes de que el mismo McCartney anunciara el fin de The Beatles.