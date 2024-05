Fernanda Blaz -de 33 años de edad- acaba de romper el silencio sobre las infidelidades que descubrió de Werevertumorro.

Luego de su ruptura en noviembre del 2023, Fernanda Blaz y Werevertumorro -de 34 años de edad- se han sumergido en un mar de declaraciones.

Y es que, de acuerdo con Fernanda Blaz, la relación con Werevertumorro no terminó nada bien cuando se enteró que la había engañado por más de 2 años.

A través de un en vivo en redes sociales, Fernanda Blaz rompió el silencio sobre su dolorosa separación de Werevertumorro.

Pues si bien Gabriel Montiel -nombre real de Werevertumorro- quiso dar a entender que todo se había terminado en buenos términos, la realidad era otra.

Fernanda Blaz dio a entender que Werevertumorro la engañó durante los últimos 2 años y medio de su relación.

Pero no fue hasta que terminaron que ella se enteró de tal infidelidad que la mandó a terapia para poder superarlo.

“Si me hubiera enterado antes de que me fue infiel, yo jamás me hubiera quedado, qué asco.”

Fernanda Blaz