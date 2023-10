La última canción de The Beatles, Then and Now, ya tiene fecha de estreno

The Beatles está de regreso con Then and Now, su última canción; te damos los detalles y fecha de estreno.

Así es después de más de 50 años, desde su separación en 1970, el famoso cuarteto de Liverpool, The Beatles está de regreso con nueva música.

Y no solo eso, pues Then and Now su última canción, también, tendrá un documental de cómo es que se logró lanzar este tema The Beatles.

Then and Now, la última canción de The Beatles se estrena el 2 de noviembre

La última canción de The Beatles de título Now and Then, ya tiene fecha de estreno confirmada de forma oficial.

Por lo que será el próximo jueves 2 de noviembre de 2023 cuando Then and Now, la última canción de The Beatles esté disponible en plataformas digitales.

Canción de The Beatles que se logró gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, y por lo que podremos escuchar nuevamente al cuarteto de Liverpool juntos.

A esto, Paul McCartney -de 81 años de edad- aclaró que no se trata de una canción creada por la Inteligencia Artificial , sino, que es totalmente una canción de The Beatles.

Ya que la Inteligencia Artificial ayudó recuperar la voz del mismísimo John Lennon de una grabación inédita que habría dejado para Paul McCartney.

Dicho grabación de John Lennon se trata de un cassette en baja calidad en la cual el músico tocaba su piano en su departamento en Nueva York, Estados Unidos.

Y por lo que hoy gracias a la Inteligencia Artificial se logró extraer la voz de John Lennon y las notas del piano de manera nítida.

“A partir de una cassette con una grabación bastante mala, la IA ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano. Han logrado separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última de The Beatles”. Paul McCartney

Asimismo, para terminar de editar Now and Then se retomó el trabajo que realizaron el 20 de marzo de 1995, en el cual George Harrison participó para este tema, sin embargo, al no lograr el resultado se aborto.

Por ello se tomó la maqueta original y se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison de 1995.

Asimismo, la canción se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles, con la i mplementación de la batería de Ringo Starr -de 83 años de edad-, el piano y el bajo de Paul McCartney.

E incluso, los dos Beatles vivos agregaron sus voces en Then and Now, la última canción del cuarteto de Liverpool, ciudad ubicada en Reino Unido.

Then and Now, la última canción de The Beatles, también tendrá un corto documental

Antes de que se estrene Then and Now, la última canción de The Beatles, esta también tendrá un corto documental.

Por lo que el miércoles 1 de noviembre se lanzará un corto documental de 12 minutos sobre la realización de la canción en el canal de YouTube de los The Beatles.

Asimismo, el viernes 3, Then and Now, la última canción de The Beatles estrenará su video musical realizado por el director Peter Jackson -de 61 años de edad-.

Por otra parte, de manera física el sencillo Then and Now, la última canción de The Beatles tendrá un vinilo con doble cara que se combina con la primera canción de la banda, el sencillo debut de 1962, Love Me Do.

Y las novedades de los The Beatles no terminan, pues, también se anunció el relanzamiento de sus discos Red y Blue

Por lo que el 10 de noviembre, cuando las colecciones de The Beatles de 1962-1966 con The Red Album y de 1967-1970 con The Blue Album se lanzarán en paquetes con listas de canciones ampliadas.

Todas las canciones de estas edición están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y las nuevas colecciones de vinilos de 4 CD y 6 LP de 180 g combinan Red y Blue en estuches especiales.