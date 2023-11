Now and Then es la desgarradora y última canción de The Beatles, que incluye a John Lennon y así suena.

Tal y como se había anunciado, este jueves 2 de noviembre se estrenó la esperada última canción de The Beatles.

Por lo que ya se puede escuchar Now and Then es la desgarradora y última canción de The Beatles a través de todas las plataformas.

La última canción de The Beatles, Then and Now, ya tiene fecha de estreno

Tras la muerte de John Lennon en 1980, jamás imaginaríamos volver a escuchar la voz del cantante en una nueva canción de The Beatles.

Sin embargo, hoy es posible con el estreno de Now and Then y por lo que ya sabemos como suena John Lennon en la desgarradora y última canción de la legendaria banda británica The Beatles.

“Sí, era la voz cristalina de John”, tal y como Paul McCartney -de 81 años de edad- lo ha expresado.

Luego de que la voz de John Lennon resurgiera de una grabación en cassette y de la cual una inteligencia artificial logró extraer, además del sonido del piano.

A ello en Now and Then, la desgarradora y última canción de The Beatles se puede escuchar a John Lennon deci r “now and then, I miss you” (“de vez en cuando te extraño”, en español).

Asimismo, para completar y tener al fin Now and Then se retomó el trabajo que realizó en 1995, George Harrison con unas maquetas de guitarra eléctrica y acústica.

Mientras que la canción se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles, con la implementación de la batería de Ringo Starr -de 83 años de edad-, el piano y el bajo de Paul McCartney, así como coros de los 2 ex The Beatles aún vivos.

La última canción de The Beatles, Then and Now, ya tiene fecha de estreno (The Beatles)

Con solo 4:09 minutos Now and Then ya se ha convertido en la desgarradora y última canción de The Beatles que incluye a John Lennon.

Con un sonido que remite al que siempre caracterizó a los The Beatle s, así como una letra de amor, que habla de la pérdida y el de extrañar a esa persona.

Lo cual hace que Now and Then sea aún más desgarradora, pues esas pérdidas se pueden interpretar ahora el de extrañar al propio John Lennon y George Harrison.

I know it’s true, it’s all because of you

And if I make it through, it’s all because of you

And now and then, if we must start again

Well we were not sure, that I love you

I don’t want to lose you - oh no, no, no

Lose you or abuse you - oh no, no, no, sweet doll

But if you have to go, away

If you have to go, I know, you never to come

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want you

Come back to me, I know, return to me

I know it’s true, it’s all because of you

And if you go away, I know, you no back to me

I don’t want to lose you - oh no, no, no

Abuse you or confuse you - oh no, no, no, sweet doll

But if you had to go, away

Well I won’t stop you baby

And if you had to go

Well, you don’t believe in we

Now and Then, The Beatles