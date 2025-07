Este viernes se llevó a cabo la revelación del tercer habitante de La Casa de los Famosos 2025, anuncio que estuvo a cargo de Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Para sorpresa de muchos, Diego de Erice y sus lentes le robaron cámara al nuevo habitante debido La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que algunas personas dan por hecho que el conductor estaba crudo.

Diego de Erice apareció con lentes oscuros en La Casa de los Famosos México 2025 y acusan que estaba crudo

Diego de Erice y Odalys Ramírez, de 38 y 40 años de edad respectivamente, anunciaron a Aaron Mercury como el tercer habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Los conductores dieron la bienvenida al nuevo habitante, de 24 años de edad; no obstante, la revelación no causó tanto impacto como el look de Diego de Erice.

Y es que para tan importante evento, el también actor usó pantalón azul marino, camisa blanca, chaleco café y lentes negros.

Sí, pese a que la revelación tuvo lugar en un lugar cerrado, específicamente dentro de un foro de Televisa, Diego de Erice llevaba unas gafas oscuras, lo que generó especulaciones.

Revelación del tercer habitante de La Casa de los Famosos 2025 (@lacasafamososmx / Instagram)

En redes sociales, donde producción de La Casa de los Famosos México 2025 compartió el video de la revelación, los comentarios sobre el compañero de Odalys Ramírez no se hicieron esperar.

“¿Diego está crudo?“, comentan ya que el famoso en ningún momento se quitó los lentes.

Sospechan que Diego de Erice asistió crudo a evento (@lacasafamososmx / Instagram)

No obstante, horas después, el propio dijo haber usado lentes negros porque las luces de las cámaras y los reflectores le molestaban ya que tiene una dolencia en los ojos.

Diego de Erice (@diegodeericemx / Instagram)

Aaron Mercury es el tercer habitante de La Casa de los Famosos México 2025

Esta semana se dieron a conocer tres habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son: Aaron Mercury, Facundo y Olivia Collins.

Aaron Mercury, quien fue confirmado este viernes, se dijo emocionado por ser parte de este reality show, donde se divertirá a lo grande ya que se caracteriza por generar comedia.

La Casa de los Famosos México 2025 iniciará transmisiones el próximo 27 de julio, por lo que en los próximos días se estará revelando la identidad de los nuevos habitantes.