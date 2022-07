Paola Núñez, quien diera vida a Barbie Bazterrica en la telenovela ‘Amor en custodia’, vuelve a demostrar su talento actoral, ahora con la serie de Netflix ‘Resident Evil’.

La actriz mexicana Paola Núñez Rivas nació el 8 de abril de 1978 en Tecate Baja California. Actualmente, tiene 44 años de edad.

La carrera de Paola Núñez comenzó a tener notoriedad a principios del siglo XXI, cuando fue parte del elenco de ‘Súbete a mi moto’ y ‘Las Juanas’, producciones de TV Azteca.

Paola Núñez en su papel de Barbie Bazterrica (TV Azteca Novelas y Series / YouTube)

El punto más alto en la televisión mexicana para Paola Núñez llegaría en 2005 con su papel de Barbie Bazterrica, una niña rica malcriada que se enamoraba de su guardaespaldas Nicolás Pacheco.

Para muchos, Paola Núñez es un de los mejores talentos que ha dado la televisión en México.

Esto porque ha logrado consolidar su carrera en la industria audiovisual participando en grandes producciones nacionales y de Hollywood.

La incursión de Paola Núñez en la meca del cine y la televisión se daría en 2017 con su actuación en ‘The Son’, serie estelarizada por Pierce Brosnan.

¿En qué telenovelas y películas aparece Paola Núnez?

Además de triunfar como Barbie Bazterrica en ‘Amor en custodia’ y Evelin Marcus en la serie de Netflix ‘Resident Evil’, Paola Núñez también ha destacado por aparecer en:

Llamadas

Bad Boys for Life

La boda de la abuela

The Purge 2

La Hermandad

El cumple de la abuela

Mexican Gangster

Destino

La reina del sur

Deseo

Para este 2022, Paolo Núñez también mostrará su talento en la mini serie de Netflix ‘The Fall of the House of Usher’, que se insipira en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe.

Paola Núñez en la serie de Netflix: 'Resident Evil' (@paolanunez / Instagram)

¿Qué papel interpreta Paola Núñez en la serie de Netflix ‘Residente Evil’?

Actualmente, Paola Núñez es parte de la serie de Netflix ‘Resident Evil’, adaptación de la franquicia de videojuegos desarrollados por Capcom.

El papel de Paola Núñez en ‘Resident Evil’ es el de Evelin Marcus. Ella la mujer que dirige la Corporación Umbrella.

Evelin Marcus es uno de los personajes que presiona a Albert Wesker para que comience a comercializar “Joy”, la droga de la felicidad, aunque tenga efectos negativos.