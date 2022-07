Daredevil y Kingpin aún tienen mucho que decir en el MCU, es por ello que los veremos de regreso en la próxima serie de Marvel Studios en Disney+, ‘Echo’.

Lo anterior fue revelado por The Hollywood Reporter, que confirmó a Charlie Cox y Vincet D’Onofrio como parte del elenco de ‘Echo’, repitiendo sus papeles de Daredevil y Kingpin.

Muchos fans ya suponían el regreso de Kingpin en ‘Echo’, sobretodo por lo que se pudo ver en ‘Hawkeye’, donde la joven está ligada al villano en más de un sentido.

Daredevil de Netflix (Netflix)

Lo que sí sorprendió a todos fue la confirmación de Daredevil, pues es algo que no se esperaba para ‘Echo’, sobretodo porque Matt Murdock y Maya Lopez no han tenido ninguna interacción.

No obstante, en los cómics, Echo y Daredevil tiene una relación de amistad/odio un tanto compleja, pues se han ayudado en varias ocasiones, de la misma manera que se han enfrentado entre sí.

Por lo pronto ‘Echo’ aún no tiene fecha de estreno, así que falta mucho para ver de regreso a Kingpin y Daredevil en las pantallas de Disney+.

‘Echo’ será la primera producción de Disney en la que aparezca Daredevil

‘Echo’ marcará un precedente en la historia de Daredevil, pues es la primera producción oficial de Disney y Marvel Studios en la que aparecerá el personaje.

Si bien Daredevil ya apareció en el MCU en ‘Spider-Man: No Way Home’, esta película no fue de Marvel Studios y Disney como tal, sino que fue producida por Sony.

Además, la serie de Daredevil tampoco es de Disney y Marvel, pues aunque se dio la licencia, se trata de un desarrollo de Netflix en términos generales.

D'Onofrio como Kingpin en 'Hawkeye' (Disney+)

Con ‘Echo’ se marcarán los primeros pasos de Daredevil en el MCU de manera oficial, lo cual causa mucha curiosidad tanto a los fans de Marvel, como del personaje en su etapa de Netflix.

El caso de Kingpin es diferente, pues el villano ya tuvo su participación en el MCU en la serie de ‘Hawkeye’, en ‘Echo’ simplemente continuará su desarrollo.

Fans esperan que poco a poco los personajes de Netflix se incorporen al MCU, más allá de Daredevil y Kingpin, algunos espera ver a Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y Punisher.

Con información de The Hollywood Reporter.