Conductores de ‘Venga la Alegría’ se despiden de Fernando del Solar con un “arriba los corazones”. Entre lágrimas los presentadores del matutino recordaron los grandes momentos que pasaron junto al famoso.

Sergio Sepúlveda fue el encargado de dar la noticia de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Con la voz entrecortada, el presentador puntualizó que una fuente cercana les había confirmado la noticia.

Con lágrimas en los ojos los actuales presentadores de ‘Venga la Alegría’ recordaron como fue trabajar con Fernando del Solar, quien habría sido parte fundamental en la historia de matutino de TV Azteca.

Ingrid Coronado estaba en un congreso y no supo que Fernando del Solar murió

Este jueves 30 de junio se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar. El programa ‘Venga la Alegría’ fue uno de los primeros medios en confirmar la lamentable noticia.

Durante la emisión de ‘Venga la Alegría’, Sergio Sepúlveda lamentó la muerte de Fernando del Solar y recordó su pasó por el matutino.

“Este es uno de los anuncios que uno nunca quisiera dar. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar, pero una fuente muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar”

Los conductores de ‘Venga la Alegría’ se unieron para despedir a Fernando del Solar:

“Siempre se dice en este programa ‘La familia de Venga la Alegría’, y en esta ocasión esta familia estamos de luto. Nos duele terriblemente a cada uno de nosotros”, señaló Ricardo Cásares luego de confesar que quería ser como Fernando del Solar.

Visiblemente afectado, Pato Borghetti recordó que su hijo va a la misma escuela que el hijo de Fernando del Solar. Además confesó que su relación se dio antes del programa ‘Venga la Alegría’.

“No lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien salga a desmentirlo, porque estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estaba perfecto. No entiendo bien que está pasando. Yo conozco a Fer antes de que viniéramos a México, desde Argentina y todavía tengo la esperanza de que no sea verdad. Perdón, no puedo hablar”

Pato Borghetti