Gloria Trevi -de 56 años de edad- fue la madrina de Juego de Voces 2024 y no acudió sola a su presentación.

Ángel Gabriel -de 22 años de edad- y Miguel Armando -de 18 años de edad- aparecieron de sorpresa en el escenario de Juego de Voces 2024.

Con la canción Intensamente, los hijos de Gloria Trevi le mandaron un mensaje a los haters de su famosa mamá.

Hijos de Gloria Trevi lanzan fuerte mensaje en Juego de Voces 2024

Ángel Gabriel y Miguel Armando, hijos de Gloria Trevi, acompañaron a su mamá en el primer programa de Juego de Voces 2024.

La canción Intensamente fue la elegida para que los hijos de Gloria Trevi debutaran cantando en televisión en Juego de Voces 2024.

Gloria Trevi con sus hijos en Juego de Voces 2024 (Tomada de video)

Los jóvenes hijos de Gloria Trevi no son ajenos a las polémicas de la cantante, las cuales les ha tocado vivir porque el escándalo sigue vigente.

En un claro mensaje contra los haters, Ángel Gabriel y Miguel Armando dejaron claro en Juego de Voces 2024: “Con mi madre ni se metan”.

“Yo nací en medio de la tempestad, cargando historia ancestral, cambié el destino, abrí un camino hacia la libertad.” Hijos de Gloria Trevi

Miguel Armando fue quien cantó las frases más fuertes, haciendo ruido por las críticas que rodean la vida de Gloria Trevi.

“Si me buscan me encuentran, con mi madre ni se metan y me río a carcajadas y los mando a la fregada”, cantó con furia el hijo de Gloria Trevi.

Espectacular presentación de Gloria Trevi (@GloriaTrevi) junto a sus dos hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando 👏 #JuegoDeVoces (@juegodevoces) pic.twitter.com/oTjlhETjvJ — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 15, 2024

Gloria Trevi amadrinó Juego de Voces 2024 en medio de batallas legales

El 20 de marzo del 2024 se informó que Gloria Trevi triunfó y le ganó la demanda a Chumel Torres por plagio.

En enero de 2023, Gloria Trevi demandó a Chumel Torres por una publicación ofensiva en X.

Ahora se sabe que Gloria Trevi también había demandado a Chumel Torres -de 41 años de edad- por plagio y le ganó.

Además, Chumel Torres no podrá usar de nuevo la música de Gloria Trevi.

En medio de estas polémicas, Gloria Trevi fue madrina de Juego de Voces 2024 y apareció en el escenario junto a sus hijos.