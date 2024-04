Lucero Mijares -de 19 años de edad- es puro amor y desmiente rivalidad con Ángela Aguilar, hasta le lanza propuesta que a muchos les encantaría.

Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Lucero Mijares provienen de familias que se han dedicado a la música.

A pesar de que las cantantes cantan géneros muy distintos, hay quienes aseguran que Ángela Aguilar y Lucero Mijares tiene una rivalidad.

El gran debut de Lucero Mijares fue en un musical en 2023 y la joven cantante ha demostró que heredó el talento de sus famosos padres.

Lucero Mijares fue cuestionada por De Primera Mano si es verdad que tiene una rivalidad con Ángela Aguilar, pues en varios se ha manejado que las cantantes se ven como competencia.

La joven cantante respondió con elegancia y negó que tenga una rivalidad con Ángela Aguilar, a quien admira por su gran talento.

“La verdad no sé por qué hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar, que espero esté muy bien. No la conozco (...) La verdad no tengo el gusto de conocerla, ojalá pronto la pueda conocer”

Lucero Mijares