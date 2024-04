Juego de Voces no se ha estrenado en México y ya están acusando que se robaron el programa.

El nuevo proyecto televisivo Juego de voces promete que será todo un éxito, pero ya se encuentra en fuertes señalamientos.

El programa reunirá a los artistas más grandes de la música en español y se enfrentarán en canto a sus hijos, quienes también son extraordinarios cantantes.

Juego de Voces es el nuevo show musical que formara parte de la programación de El Canal de las Estrellas, en donde famosos cantantes compartirán escenario con sus hijos en retos musicales.

Este programa busca encantar a toda la familia en el horario estelar del domingo, mismo que busca competir con el rating de la televisora del Ajusco.

A pesar de que promete ser un programa entretenido por la presencia de artistas consagrados, la televisora ahora se encuentra en medio de polémicas por robo.

De acuerdo con información de Jorge Carbajal, una productora de Televisa llamada Susana Rodríguez Cervantes salió a decir que le robaron el proyecto de Juego de Voces.

La productora compartió en su cuenta de Instagram que es la creadora y escribió el guion del nuevo programa del Canal de las Estrellas, mismo que se presentó y produjo sin su consentimiento.

Susana Rodríguez Cervantes denunció a Televisa y a Univisión por robarse su proyecto y explica cómo fue la realización e inspiración para crearlo.

Juego de Voces ha logrado capturar la atención de los espectadores ante el estreno en Univisión, por lo que muy pronto llegará a la programación de Televisa.

Sin embargo, a pesar de la emoción del nuevo proyecto, el programa fue acusado de robo por la productora Susana Rodríguez Cervantes.

De acuerdo con el video de denuncia, la productora asegura que desde el 2023 presentó el proyecto Juego de Voces para la barra de programación de los domingos.

No obstante, la televisora le negó la oportunidad y más tarde Juego de Voces sí salió al aire, pero sin los créditos de Susana Rodríguez Cervantes.

“Lo escribí, lo redacté y pedí una cita en Televisa, les encantó y me dicen que lo llevarán a los altos ejecutivos de Televisa y sorpresivamente me dicen que no se puede realizar.”

Susana Rodríguez Cervantes