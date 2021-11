Ricardo Salinas Pliego insultó a un tuitero que criticó las fallas de TV Azteca en la transmisión de la pelea del ‘Canelo’ Álvarez, que se realizó el pasado 6 de noviembre.

Con su nuevo desplante, Ricardo Salinas Pliego volvió a echarse encima a usuarios de redes sociales, quienes repudiaron su actitud grosera ante la crítica.

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo historia el sábado, al coronarse como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, tras vencer a Caleb Plant por nocaut.

Luego de la pelea, ‘Canelo’ ofreció una entrevista a TV Azteca, la cual se malogró porque el micrófono falló, evitándo que los televidentes escucharan sus declaraciones.

En Twitter, un usuario identificado como Raúl López Alvarado hizo notar la desafortunada situación a Ricardo Salinas Pliego, quien no tomó a bien el señalamiento.

Ricardo Salinas Pliego respondió con insultos al tuitero y lo tachó de malagradecido por criticar las fallas en el servicio “gratuito” que ofreció TV Azteca:

Ricardo Salinas Pliego continuó su exhabrupto, exigiéndole al tuitero que si ve sus transmisiones no las critique y sólo le agradezca:

Los tuiteros no le perdonaron a Ricardo Salinas Pliego su respuesta grosera y le recordaron que si transmite eventos como las peleas de ‘Canelo’, es porque le conviene.

Asimismo, los internautas se dijeron decepcionados de que Ricardo Salinas Pliego sea intolerante a la crítica y responda con groserías:

Gratis??.............. No señor, no es gratis y usted lo sabe. La pagan los patrocinadores y nosotros consumimos sus productos. Porque callar? Si a usted no le con viniera, no la pasaba gratis. Agradezca usted a quien vio la pelea por su canal,porque de ahí obtuvo ingresos!

@titangonzalez41