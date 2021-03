TV Azteca: 'Mimí Contigo' cambia de conductora a días de su estreno

La conductora titular de 'Mimí Contigo', que ha registrado bajo rating, reveló por videollamada la poderosa razón para que Carmen Muñoz la sustituyera

A cuatro días de su estreno en TV Azteca, el programa ‘Mimí Contigo’, que ha registrado bajos niveles de audiencia desde la primera emisión, sorprendió a su público cambiando de conductora sin previo aviso.

El viernes, cuando todos esperaban ver a la también cantante Mimí, de 58 años, entrevistando al jugador de rugby Pascal Nadaud, de ‘Exatlón’, y a la chef Betty Vázquez, fue Carmen Muñoz quien apareció presentando el programa.

La otrora conductora de ‘Enamorándonos’ explicó al público que una poderosa razón obligó a que ‘Mimí Contigo’ cambiara de presentadora: su titular dio positivo a Covid-19.

Aunque esto es temporal, la reacción del público en redes sociales podría provocar que Carmen Muñoz se quede con el programa y evite así su salida del aire.

"Y sí, salí positiva al Covid", revela conductora de 'Mimí Contigo'

Ayer, al inicio de ‘Mimí Contigo’, la exvocalista del grupo ‘Flans’ se enlazó por videollamada con su público, para anunciarles que durante los próximos días se ausentará de la emisión, debido a que horas antes le notificaron que estaba contagiada de coronavirus.

“¡Chicos de mi corazón! Y sí, salí positiva al Covid. Justo anoche tenía yo una duda porque una persona muy cercana a mí salió positiva; me hago la prueba y hoy en la mañana me avisan que soy positiva” Mimí

¿Qué síntomas ha padecido Mimí a causa del Covid-19?

Mimí, cuyo nombre real es Irma Angélica Hernández Ochoa, informó a su público que debido a esta situación, será sustituida de forma temporal por Carmen Muñoz.

“Carmen va a estar esta semana cuidándome el changarro” Mimí

Sobre los síntomas, que ha presentado, Mimí tranquilizó a su audiencia afirmando que hasta el momento son leves sus padecimientos.

“Me siento, gracias a Dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, Dios!”

Mimí

Hasta el momento no se sabe de otros casos de Covid-19 en la producción o invitados, entre los que estuvieron Enrique y Alejandra Guzmán, quienes se presentaron en el foro el lunes pasado.

Piden en redes que Carmen Muñoz se quede como conductora permanente de 'Mimí Contigo'

Desde su estreno, ‘Mimí Contigo’ registró bajos niveles de rating. Según reportes, ‘Ventaneando’, el programa que le precede, deja casi 700 mil espectadores de audiencia, la cual se va reduciendo a menos de 500 mil durante el desarrollo de la emisión, para recuperarse cuando comienza ‘Al Extremo’.

En redes sociales, el cambio de conductora provocó que muchos pidan la permanencia de Carmen Muñoz, afirmando que tiene un mejor desempeño que Mimí.

"El programa está mejor en las manos de Carmen Muñoz 😚😚😚" regis_pop33

"Mejor que se quede Carmen" danielona48



Las reacciones podrían ser tomadas en cuenta por la producción si ven mejoras en el rating, pues se cree que no mejorar sus cifras, el programa podría ser cancelado.