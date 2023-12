BTS Monuments: Beyond The Star es la primera serie documental del grupo de K-Pop más famoso e importante en estos momentos, de acuerdo todos sus números y logros.

Esto no significa que BTS Monuments: Beyond The Star sea el primer material dedicado a la banda, pues ya se han tenido toda serie de documentos audiovisuales a su alrededor.

Sin embargo, si es el primero de larga duración (10 capítulos en total), además de que llega de la mano de Disney+ para un estreno mundial, lo cual lo hace de más fácil acceso que otras entregas.

Pudimos ver los primeros dos episodios y de momento, se trata de un material digno para fans de la agrupación y el K-Pop en general.

BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+)

¿Cómo es BTS Monuments: Beyond The Star?

BTS Monuments: Beyond The Star está contando de una manera un tanto curiosa, por lo menos en sus dos primeros episodios.

Pues no se trata de una serie documental tradicional como tal, BTS Monuments: Beyond The Star recurre a un estilo más narrativo para contar la historia del grupo.

Ya que no empieza con el origen propiamente, sino con el que se considera fue el punto de inflexión de todo este proyecto musical y que marcó un antes y un después para ellos; las cancelaciones por la pandemia de 2020.

El punto de inicio es precisamente el momento en que los jóvenes preparaban su regreso a los escenarios tras un breve descanso, mostrando su entusiasmo por el tour de regreso.

BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+)

Sin embargo, el colapso sanitario global arruinó todo este ímpetu, manteniéndolos inactivos de manera obligada por más de un año.

Es ahí que BTS Monuments: Beyond The Star hace su primer movimiento narrativo, al usar un flashback, para ahora sí, presentar los inicios del grupo.

A lo largo de este primer y segundo episodio de BTS Monuments: Beyond The Star, ya somos partícipes del proceso de formación; cómo se eligió a cada integrante, cómo eran los ensayos cuando no eran nadie y la presión por triunfar.

Además de mostrar la dinámica entre ellos, pues si bien actualmente se dicen inseparables, originalmente el ambiente entre los 7 era bastante tenso.

BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+)

Todas estas imágenes vienen acompañadas por testimonios tanto de los integrantes de BTS, como de miembros de la agencia HYBE; Bang Si-hyuk, creador del concepto; y Myeong-seok Kang, biógrafo del grupo.

Lo cual le da a fans una mírada más íntima a sus artístas favoritos, mientras que a ajenos al mundo del K-Pop en general, encontrarán interesante cómo es el proceso creativo dentro de este género.

No obstante, no esperes una visión crítica o una exploración alrededor de alguna polémica; por lo menos en estos dos episodios el metraje está puesto para cuidar mucho al grupo, sus integrantes, la agencia y la industria musical coreana en general.

¿BTS Monuments: Beyond The Star vale la pena?

Si eres fan a muerte del grupo, obviamente BTS Monuments: Beyond The Star es un obligado, pues te da esa mirada más íntima que tanto esperabas del proyecto y sus integrantes.

En sus primeros dos episodios BTS Monuments: Beyond The Star toca puntos importantes del génesis de la agrupación que te hace conectar rápidamente con todos y cada uno de los jóvenes coreanos.

Además la narrativa y estilo que manejan son interesantes, al ser algo más dinámico y no tan plano como en otros documentales; el mostrar un momento actual, para después el punto de origen años atrás es muy original.

Ahora que si no eres fan de BTS o del K-Pop; si bien son dos episodios agradables, es poco probable que te hagan cambiar de opinión sobre el grupo o el género en general.

Sobretodo porque al estar todo tan cuidado y sin desarrollo crítico, se puede sentir como una oportunidad desperdiciada; aunque no sabemos si esto cambiará en los próximos episodios.