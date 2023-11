Jungkook, de BTS, rompió un histórico récord, impuesto por el Gangnam Style en Billboard.

La separación de la banda surcoreana de K-pop BTS, anunciada en 2022, generó gran preocupación entre sus millones de fans por la posibilidad de nunca más verlos de regreso en la música.

Por fortuna para el BTS Army, a unos meses de la separación, Jungkook -de 26 años de edad- regresó a los escenarios como solista y pisando muy fuerte.

Jungkook (Twitter)

Jungkook: Su primer sencillo como solista lo lleva a conquistar listas de Billboard

Jungkook volvió a la escena musical hace unos días, lanzando ‘Golden’, su primer álbum solista, que incluye:

Sus éxitos mundiales ‘Seven (feat. Latto)’ y ‘3D (feat. Jack Harlow)’

Siete nuevas canciones.

‘Standing next to you’, el primer sencillo

La elección de ‘Standing next to you’ como primer lanzamiento está demostrando ser más que correcta, ya que ha llevado a Jungkookv a la cima de dos importantes listas de Billboard:

El Top Global 20

El Top Global Excl. U.S.

Así, Jungkook se ha convertido en el primer solista coreano en conquistar cualquiera de estas listas con tres canciones diferentes.

Jungkook supera récord de PSY, con el Gagnam Style, en Billboard

Billboard también ha dado a conocer que ‘Standing Next to You’ se ha convertido en la primera entrada en número uno de Jungkook sin un artista acompañante.

‘Standing Next to You’ debutó en el número cinco de la lista Hot 100 de Billboard, que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos.

Esto, a su vez, marcó la entrada número seis en solitario de Jungkook y su tercer canción solista en entrar al top 10 de la lista.

Así, Jungkook logró superar dos récords establecidos en 2012 por su compatriota PSY en la lista, ya que se ha convertido:

En el único artista solista coreano con la mayor cantidad de entradas a la lista Hot 100

En el solista coreano con la mayor cantidad de entradas al top 10

Por si esto fuera poco, Jungkook también ha obtenido logros impresionantes en Spotify con su lanzamiento como solista, lo que debe en gran parte al Army de BTS.

Ejemplo de ello es que en el primer día de su estreno, “Golden” acumuló 39 millones 653 mil 740 reproducciones.

Así, Jungkook obtuvo el récord como el mayor debut de cualquier álbum solista de K-Pop en la historia de Spotify.