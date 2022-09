A través de sus redes sociales, Disney+ anunció la llegada de IN THE SOOP: Friendcation a su plataforma; se trata de un reality protagonizado por estrellas de Corea del Sur como V de BTS.

En IN THE SOOP: Friendcation, veremos a V alejado de todo lo que es BTS, al lado del actor Park Seojun que estará en The Marvels, Choi Wooshik de Parásitos, Park Hyugsik de Soundtrack #1, y el rapero Peakboy.

Quienes mostrarán cómo son sus vacaciones en el bosque, alejados de todo lo que es la farándula de Corea del Sur e internacional, mostrando sus pasatiempos y convivencia entre los 5.

IN THE SOOP: Friendcation (Disney)

IN THE SOOP: Friendcation contará con 4 capítulos, donde se mostrará desde que los 5 amigos inician el viaje, hasta que se termina este pequeño descanso que se tomaron.

De acuerdo con Disney+, el reality estará disponible en su plataforma a partir del 19 de octubre de 2022, no se menciona si estarán los 4 episodios o se irán liberando poco a poco.

IN THE SOOP: Friendcation forma parte de la alianza que tiene Disney+ con BTS

El estreno de IN THE SOOP: Friendcation no es algo aislado, se trata de uno de los contenidos que forman parte de la alianza que firmó Disney+ con BTS en este 2022.

De hecho, es poco probable que IN THE SOOP: Friendcation se hubiera estrenado en Disney+, de no ser porque V de BTS es uno de los protagonistas.

El punto de la alianza con BTS de Disney+ es diversificar su mercado, así como atraer audiencias que podría no estar interesadas en el contenido tradicional de la plataforma.

BTS: Permission to Dance on Stage - LA (Disney+ )

Esto sin olvidar que Disney+ ha apostado por los contenidos musicales, de ahí que no sea tan extraño tener este reality con V de BTS al lado de otras personalidades coreanas.

Además de IN THE SOOP: Friendcation, Disney+ ya tiene en su catálogo BTS: Permission To Dance On Stage – LA, y ya preparan la llegada de BTS Monuments: Beyond The Star para 2023.

Esto sin olvidar que hay otros dos proyectos en producción, los cuales no se han anunciado.