Andrea Legarreta confirma que deja el programa Hoy

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más populares del programa Hoy. Sin embargo la famosa sorprendió al anunciar que se ausentará del matutino.

Durante la sección de espectáculos, Andrea Legarreta reveló que por una semana no asistirá al matutino ya que tiene pensado celebrar su cumpleaños.

En el programa Hoy, Andrea Legarreta reveló que dejará el programa Hoy, pero solo de manera temporal.

Andrea Legarreta recordó que ya se acerca su cumpleaños por lo que tiene pensado en celebrarlo a lo grande con su familia.

“Les tengo un mensaje si quieren darme un regalo o algo de cumpleaños, si se les antoja no sé. Soy talla tres o cinco dependiendo, calzo del 4”

En este sentido Andrea Legarreta bromeó con el hecho de que ya acepta regalos por su cumpleaños.

“La semana de mi cumpleaños no voy a estar y pues desde que arranque julio hasta el 9, recibo regalos, gracias”

Enfrente de sus compañeros Andrea Legarreta destacó que de preferencia le envíen regalos que no sean perecederos.

“Que no sea perecedero y si brilla mejor, bueno no, lo que usted quiera”

Galilea Montijo bromeó con la situación al recordar que uno de los problemas que tienen es respecto a las joyas, ya que Andrea Legarreta prefiere otras cosas.

“Yo siempre me he peleado con Legarreta dice ‘no las joyas no’ y le digo ‘no mi amor, los hombres se van, pero las piedras se quedan... es la verdad... mi amor no te creas”

Galilea Montijo