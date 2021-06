Andrea Legarreta confirma que Anette Michel se queda toda la semana en el programa Hoy

El lunes 14 de junio Anette Michel sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa Hoy, para cubrir la ausencia de Galilea Montijo , quien se encuentra de vacaciones en Baja California Sur.

Tras una serie de rumores de que Andrea Legarreta no había visto con buenos ojos la llegada de Anette Michel. Es la misma conductora quién confirma que la famosa de ‘MasterChef’ se queda toda la semana.

Andrea Legarreta: “Anette Michel te disfrutaremos toda la semana”

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió una fotografía junto con Anette Michel y se dijo feliz de su presencia en el programa Hoy.

De acuerdo con el mensaje de Andrea Legarreta, Anette Michel llego para quedarse en el programa Hoy pues estará toda la semana para suplir a Galilea Montijo.

Por lo que Anette Michel estaría como conductora invitada del programa Hoy hasta el viernes 18 de junio.

“¡Preciosa, talentosa y encantadora! ¡Que lindo tenerte en @programahoy querida @anettemicheltv te disfrutaremos toda la semana!” Andrea Legarreta

Tras el mensaje de Andrea Legarreta, Anette Michel le respondió agradeciendo el recibimiento que tuvo en el programa Hoy.

“¡Fue un verdadero placer compartir contigo! ¡Excelente compañera, guapa, generosa y divertida! ¡Gracias por todo! ¡Disfrutaré muchísimo la semana!” Anette Michel

Andrea Legarreta confirma que Anette Michel se queda en Hoy por una semana (@andrealegarreta / Instagram)

Tunden a Anette Michel por aparecer en el programa Hoy

Anette Michel fue la gran sorpresa del programa Hoy, ya que asistió como la conductora invitada para suplir la ausencia de Galilea Montijo.

Aunque muchos celebraron su presencia, usuarios en las redes sociales criticaron a Anette Michel por aparecer en el programa de la competencia.

Tras su paso por ‘MasterChef’ Anette Michel confirmó que su contrato con TV Azteca había llegado a su fin, por lo que era libre de aparecer en otras televisoras.

Sin embargo muchos usuarios no vieron con buenos ojos su aparición en el programa Hoy, pues lo consideran una traición a TV Azteca donde se había señalado que la conductora podría regresar para la nueva edición de ‘MasterChef’.

“Trabajo es trabajo lo sé, pero yo soy mega fan de MasterChef, me encanta como conduces ese programa, ojala si sigas siendo tú que diga en 3,2 ahora”, “Salte de ahí esa no es tu casa”, “MasterChef te perdió”, “Ojalá no te pase lo de tu ex compañera de TV Azteca ósea… Atala Sarmiento”, fueron algunos de los comentarios que recibió.