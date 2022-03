‘And Just Like That…’ tendrá segunda temporada en HBO Max

HBO Max sorprendió a sus seguidores luego de que confirmara la segunda temporada de ‘And Just Like That’, la secuela de Sex and the City. Ambas series hablan de la vida de Carrie Bradshaw y su vida en Nueva York junto a sus amigas.

Esta historia es protagonizada por Sarah Jessica Parker , Cynthia Nixon y Kristin Davis . ‘And Just Like That’ hablan de la vida después de las aventuras de Carrie Bradshaw como soltera, pero a diferencia de Sex and the City, no cuenta con la participación de Samantha, interpretado por Kim Cattrall.

And just like that (HBO Max)

‘And Just Like That’ narra la historia de Carrie, Miranda y Charlotte en una edad madura donde se enfrentan a pérdidas y cambios generacionales que las llevan a vivir nuevas experiencias.

Esta serie es la secuela de Sex And The City, la cual tuvo seis temporadas y 94 episodios que fueron transmitidos entre 1998 y 2004.

La historia está basada en el libro ‘Sex And The City’ de la escritora Candance Bushell y posteriormente adaptada por Darren Star para HBO.

Hasta el momento no han revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘And Just Like Thaht’ , pero sus fans están ansiosos por la continuación de la historia protagonizada por Carrie Bradshaw y sus amigas.

A pesar de las críticas y controversias, ‘And Just Like That’ tendrá segunda temporada

El estreno de la primera temporada de ‘And Just Like That’ generó críticas sobre los personajes, las historias y hasta se involucró en un escándalo por culpa de uno de los actores.

Pero esto no afectó a la serie y confirman una segunda temporada, además un productor ya mostró su alegría por esta decisión.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes”, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado. Michael Patrick King, productor de la serie

Algunos personajes como Che Díaz, interpretado por Sara Ramírez, no convenció del todo al público, ya que fue visto como una acto desesperado de llevar la diversidad a la serie, pues la describieron como no binaria y pansexual.

Luego del estreno de ‘And Just Like That’ salió a la luz una acusación de abuso sexual contra Chris Noth, quien le daba a vida a John James Preston, Mr. Big.

Rápidamente la serie, productores y actrices manifestaron su apoya a las mujeres que acusaban al actor y las felicitaron por alzar la voz.

Hasta el momento se desconoce la fecha que iniciaran las grabaciones de la segunda temporada de ‘And Just Like That’, pero el anuncio de HBO Max emocionó a los fans de la serie.