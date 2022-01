Chris Noth: Eliminan cameo del actor en la secuela de ‘Sex and the City’ después de ser acusado de agresiones sexuales

El interprete estadounidense Chris Noth tendría una aparición especial en el final de la serie ‘ And Just Like That... ’ , secuela directa del famoso show ‘Sex and the City’.

Sin embargo, la serie de acusaciones en su contra por delitos sexuales contra varias mujeres, ha hecho que esta escena sea eliminada.

Deadline reporta que Chris Noth aparecería al final de la temporada uno de ‘And Just Like That...’.

Por medio de flashbacks veríamos a Chris Noth nuevamente.

Recordemos que el actor que dio vida a Mr. Big, murió en el primer capitulo de la nueva serie de ‘Sex and the City’.

Sin embargo, la esposa de Mr. Big, Carrie Bradshaw, tendría algunos recuerdos de su pareja.

Cabe aclarar que dicho capitulo, donde se vería a Chris Noth, sería transmitido por HBO Max el próximo 3 de febrero .

No obstante, la producción de esta serie de comedia romántica decidió dejar fuera las tomas que incluían al actor.

Chris Noth en 'Sex and the City' (Agencia México)

¿De qué se le acusa a Chris Noth?

Chris Noth ha sido acusado de agresión sexual. E n total cinco mujeres han declarado haber sido victimas del actor estadounidense de ‘ Sex and the City ’.

A pesar de ser señalado por varias mujeres, Chris Noth ha declarado que todas esas imputaciones en su contra son falsas .

Por medio de un comunicado, Chris Noth dijo que todas la relaciones que entabló fueron “consensuadas.”

El actor de ‘Sex and the City’ argumentó que él no había agredido a nadie.

Chris Noth (@chrisnothofficial / Instagram)

Chris Noth: Producciones televisivas sacan del aire al actor tras acusaciones en su contra

Las acusaciones en contra de Chris Noth han hecho que el actor sea despedido de las más recientes producciones donde trabajaba.

Por ejemplo, el show televisivo ‘The Equalizer’ anunció que Chris Noth y su papel de William Bishop serían retirados de manera inmediata.

De igual manera, comerciales donde aparecía Chris Noth fueron retirados de la televisión para no dar una mala imagen.

Con estas acciones la carrera de Chris Noth comienza a perder notoriedad en Hollywood.