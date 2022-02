La serie ‘And Just Like That’ lanza documental. Reunirá imágenes detrás de cámaras, entrevistas y anécdotas de todo el equipo.

Los fans de ‘Sex and The City’ quedaron fascinados con el reboot ‘And Just Like That’, mini serie de HBO Max.

Luego de 9 episodios, la exitosa serie revelará el capitulo 10 el próximo jueves, 03 de febrero, mismo que pone fin a la primera temporada.

Aunque los rumores apuntan que habrá una segunda temporada de ‘And Just Like That’, lo cierto es que la serie está próxima a lanzar su documental .

A continuación te contamos todos los detalles, pero ojo, el estreno del documental de ‘And Just Like That’ sucederá más pronto de lo que imaginas.

Documental ‘And Just Like That’ (Fotografía tomada de video - YouTube)

‘And Just Like That’: Todos los detalles sobre el documental de la serie

El lanzamiento de la primera temporada de ‘And Just Like That’ fue todo un éxito para la plataforma HBO Max.

Los grandes fanáticos de ‘Sex and The City’ disfrutaron de volver a ver en pantalla chica a las grandes amigas Carrie, Charlotte y Miranda.

El 03 de febrero liberarán el último capítulo de la primera temporada, concluyendo brevemente la historia de ‘And Just Like That’.

Sin embargo, esto no significa el fin, pues la producción de ‘And Just Like That’ ya tiene listo el documental de la serie.

Documental ‘And Just Like That’ (Fotografía tomada de video - YouTube)

‘And Just Like That... El documental’ llegará a HBO Max el 03 de febrero y será dirigido por Fabien Constant.

Sarah Jessica Parker será una de las productoras ejecutivas del ya esperado documental, también la acompañan Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins.

En el documental de ‘And Just Like That’ se incluirán imágenes inéditas del detrás de cámaras durante la grabación de la primera temporada de la serie.

También recopilaron entrevistas con los personajes protagónicos, así como experiencias y anécdotas por parte de todo el equipo de producción .

‘And Just Like That’: ¿Tendrá segunda temporada?

El estreno de la primera temporada de ‘And Just Like That’ causó mucha polémica entre los fans de ‘Sex and The City”.

Por un lado están los que de verdad amaron cada aspecto de la serie, mientras que hay otros que aseguran no les gustó, pero la veían por nostalgia.

Pero ‘And Just Like That’ es una de las series más vistas en HBO Max y todo indica que tendrán una segunda temporada.

Documental ‘And Just Like That’ (Fotografía tomada de video - YouTube)

La producción no ha confirmado la noticia, pero diversas fuentes apuntan que el equipo se siente cómodo con la dinámica y la historia de la serie.

Además, los productores han declarado que se reunirán para hablar del futuro de ‘And Just Like That’ .

Aunque también destacaron que no saben si una segunda temporada será lo que ponga final a la historia.