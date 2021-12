Adal Ramones: ¿Por qué no regresará ‘Otro rollo’ a la televisión? (VIDEO)

El conductor mexicano Adal Ramones explicó ¿por qué no regresará ‘Otro rollo’ a la televisión?

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado para su programa de radio, donde Adal Ramones expuso las razones por las que ‘Otro rollo’ no podría estar al aire nuevamente.

Dejó saber que el motivo principal, es el registro del nombre, pues no cuenta con los derechos de este, “Ese es un nombre que tiene registrado Televisa y en estos momentos no estoy en Televisa”, explicó.

Expuso también que otra de las razones es el elenco, aunado a la época:

“No puede entrar un programa de estos otra vez, cuando hay un talento, cuando hay un elenco, que sea en vivo, en un inicio de semana, como era ‘Otro rollo’ que lo teníamos los martes”, declaró.

Adal Ramones dijo que el programa que conducía a principios de los 2000, revolucionó la televisión mexicana: “Obviamente hubo un antes y un después de ‘Otro rollo’, y no lo digo yo, lo dicen los mismos estudios de la tele y es cierto, mucha gente no lo quiere aceptar”.

Expuso que sí podría haber un programa, similar a ‘Otro rollo’, pero no podría ser igual, debido a los invitados y la época.

“Muchos vlogers, muchos youtubers se basaron en ‘Otro rollo’, cosa que me da gusto, aunque no lo digan, pero creo yo que sí cabe un programa de estos en la tele; el problema es el siguiente; el elenco”. Adal Ramones

“Sí cabe un programa así, no creo que podamos ser nosotros los que podamos hacerlo; podría ser, podría no, pero el problema es que alguien como Lady Gaga no va a venir al programa porque tienw 60 millones de seguidores”, explicó.

“Y si viene a un concierto al Estadio Azteca y si con que lo suba, en una hora se venden los boletos, entonces ya no necesitan los artistas ir a promocionarse, entonces tenemos que quedarnos con los artistas que son nuestros cuates, que les hablamos y van al programa”, agregó Adal Ramones.

Adal Ramones (Tomado de video.)

“Ya los internacionales es más difícil tenerlos, entonces es un gran atractivo el artista internacional, entonces no sé”. Adal Ramones

Podría haber gira teatral de ‘Otro rollo’ con Adal Ramones

Adal Ramones y Yordi Rosado revelaron que podrían hacer una gira teatral por toda Latino América.

“Sí creo que una gira teatral en toda América Latina sería increíble; les tenemos sorpresas”, contó Adal Ramones.

Por su parte, Yordi Rosado develó: “No lo ha dicho abiertamente nadie, pero sí estamos juntándonos para ver qué hacemos, qué creamos con el concepto con el que mucha gente creció”

Yordi Rosado (@yordirosadooficial)

“Imagínate una gira de todo el elenco por América”, agregó Adal Ramones para concluir.