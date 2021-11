¿Quién es Daniel Khosravi? El yerno de Adal Ramones que se parece mucho a él. A la alfombra roja de los Premios Metro 2021, Paola Ramones llegó acompañada de su nuevo novio y la gente asegura que se parece al actor mexicano.

A través de redes sociales, los cibernautas opinan que Daniel Khosravi es una ‘nueva versión’ de Adal Ramones.

Incluso, Paola Ramones, hija del actor, confesó que diversas personas le han dicho que ella y su novio parecen hermanos.

Pero... ¿Quién es Daniel Khosravi, novio de Paola Ramones? Te contamos todos los detalles .

Daniel Khosravi, novio de Paola Ramones (@dankhosravi - Instagram)

¿Quién es Daniel Khosravi, novio de Paola Ramones?

Daniel Khosravi es un influencer mexicano que saltó a la fama mediante publicaciones en TikTok, red social donde cuenta con más de 2 millones de seguidores.

En sus videos cortos, Daniel Khosravi comparte retos, reacciones, su día a día y ahora también enseña momentos muy divertidos y tiernos con su novia, Paola Ramones.

No cabe duda que Daniel Khosravi es una estrella en redes sociales, ya que Instagram supera los 500 mil seguidores y en YouTube tiene más de 200 mil suscriptores.

Daniel Khosravi, novio de Paola Ramones (@dankhosravi - Instagram)

¿Adal Ramones se lleva bien con Daniel Khosravi?

Durante la alfombra roja de los Premios Metro 2021, Adal Ramones llegó acompañado de su hija Paola Ramones y su yerno, Daniel Khosravi.

Mientras caminaba por la alfombra y saludaba a los medios, Adal Ramos fue cuestionado sobre la relación que su hija mantiene con Daniel Khosravi.

Al respecto, el actor mexicano bromeó un poco sobre la situación y finalmente dijo que se lleva muy bien con Daniel Khosravi.

‘Dani me cae muy bien, es un tipazo, me cae muy bien. Me veo en él cuando estaba chavo... Que no la vayan a cajetear nada más’, apuntó Adal Ramones.

Por otro lado, Paola Ramones confirmó que su novio y su papá se llevan de lo mejor. Además, reveló que la gente suele pensar que ella y Daniel Khosravi son hermanos.

Paola, hija de Adal Ramones, y su novio (Tomada de video)

La relación de Paola Ramones y Daniel Khosravi

Paola Ramones y Daniel Khosravi iniciaron su relación hace poco más de dos meses y ambos han expresado que se sienten muy enamorados y felices.

Paola Ramones y Daniel Khosravi (@dankhosravi - Instagram)

Daniel Khosravi le declaró su amor a Paola Ramones en un helipuerto, donde le preparó una cena muy romántica acompañada de un gran ramo de rosas y un bello anillo.

Por supuesto que el influencer mexicano compartió el momento a través de sus redes sociales y la gente no tardó en reaccionar y mandar sus mejores deseos para la nueva pareja.