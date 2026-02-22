El próximo 23 de febrero se estrenará Paradise temporada 2, la serie de la que todos hablan pero ¿a qué hora se estrena en Disney+? Te damos todos los detalles.

Hulu y Disney+ lo han hecho de nuevo, pues se dio a conocer que el estreno de Paradise temporada 2 llegará con tres nuevos capítulos, por lo que te decimos a qué hora podrás verlo en México.

Paradise temporada 2 llega a Disney+ y este es el horario de estreno para México

Paradise, la serie que ha sorprendido a todos, llegará el próximo 23 de febrero con su segunda temporada y tres nuevos episodios a través del servicio de streaming de Disney+.

Paradise temporada 2 llegará con un total de 8 capítulos, los cuales se estarán estrenando uno por semana, llegando los tres primeros este 23 de febrero.

Aunque la hora exacta de estreno de Paradise temporada 2 no ha sido confirmada, se espera que se estrene en punto de las 2:00 am, hora de México.

Por otro lado, este es el calendario oficial de estreno de capítulos de Paradise temporada 2: