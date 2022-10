2 conductores de Ventaneando son “insoportables” y Martha Figueroa revela quiénes son y los motivos por los cuáles no volvería a trabajar con ellos. Se trata nada más ni nada menos que de Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

Tras su paso por Ventaneando, Martha Figueroa de 56 años de edad se ha convertido en una periodista de espectáculos reconocida. Además de participar en Hoy, también se encuentra en el programa ‘Con permiso’ junto a Pepillo Origel.

Sin embargo Martha Figueroa sorprendió a todos al revelar que no volvería a trabajar con Pati Chapoy de 73 años de edad y Daniel Bisogno de 49 años de edad por un importante motivo.

A lo largo de más 26 años, Ventaneando se ha convertido en uno de los programas de espectáculos más vistos de la televisión mexicana.

Desde que se emitió la primera emisión de Ventaneando, se han realizado varios cambios de conductores. Martha Figueroa fue parte de la historia del programa de espectáculos.

Tras su salida, Martha Figueroa ha participado en diferentes programas de especulando, creando una gran amistad con Juan José Origel de 75 años de edad.

Martha Figueroa y Pepillo Origel fueron los invitados al programa ‘De Noche’ de Yordi Rosado, durante una de las dinámicas fueron cuestionadas sobre con que persona ya no trabajarían.

Mientras que Juan José Origel se negó a opinar, Martha Figueroa no tuvo pelos en la lengua para señalar que no trabajaría con dos conductores de Ventaneando.

De acuerdo con Martha Figueroa Pati Chapoy y Daniel Bisogno son “insoportables” y confesó que la trataban muy mal.

“La Chapoy y Bisogno (…) son insoportables los dos y me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta”

Martha Figueroa