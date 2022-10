La periodista de espectaculos Martha Figueroa, de 56 años de edad, está de luto; murió Luis Carlos Tovar Gutiérrez, su ex esposo y padre de su hijo Alex Figueroa, de 27 años.

La noticia fue dada a conocer por Jorge Carbajal en su programa de YouTube ‘En Shock’, donde señaló que Luis Carlos Tovar Gutiérrez murió la tarde del lunes 24 de octubre, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso.

“Hace unas horas, lamentablemente perdió la vida quien fuera esposo de Martha Figueroa y papá de su hijo Alex, lamentablemente perdió la vida muy joven el señor… era un señor como muy serio, pero al mismo tiempo muy respetuoso y divertido… nos enteramos de que lamentablemente perdió la vida no sé qué fue lo que pasó, no sé si estaba enfermo o no sé qué pasó”

Jorge Carbajal, periodista