La alerta sísmica sonó en pleno concierto de Miguel Bosé, así fue como evacuaron el Auditorio Nacional en CDMX.

El primer concierto de Miguel Bosé- de 68 años de edad- como parte de su gira Importante Tour 2025 -2026 en el Auditorio Nacional parecía no brindar novedad.

Sin embargo, la madre naturaleza sorprendió a los miles de asistentes con un sismo que cambió un poco el programa del espectáculo.

Un video muestra el momento en el que suena la alerta sísmica durante el concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional.

El cantante y sus músicos continuaban, pero el público comenzó a reaccionar ante el ya conocido sonido y de inmediato empezaron a evacuar para seguir los protocolos de seguridad.

La noche del viernes 14 de marzo de 2025 quedará marcada para miles de fans de Miguel Bosé que asistieron a su concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Esto cuando la activación de la alerta sísmica interrumpió el espectáculo y obligó a un desalojo masivo del recinto.

Esto debido por un sismo registrado en Oaxaca, con intensidad de 5.5 grados.

Todo sucedió cuando Miguel Bosé se encontraba interpretando uno de sus éxitos cuando la alerta comenzó a sonar.

Según lo que se aprecia en videos que circulan en redes sociales, los asistentes empezaron a salir en cuanto escucharon la alerta sísmica y se encendieron las luces del recinto.

El equipo técnico del Auditorio Nacional activó los protocolos de emergencia y se procedió al desalojo ordenado del inmueble.

Miguel Bosé tuvo que detener su show cuando vio que el público comenzó a evacuar, lo que hizo que el artista español y los integrantes de su banda emprendieran la huída del escenario.

Sin embargo, también se puede percatar que la mayoría del público no desalojó el recinto.

La suspensión del concierto no duró mucho, ya que tras las revisiones de rigor por parte del personal de seguridad del Auditorio Nacional, el público regresó a la sala y el show se puso en marcha.

Miguel Bosé tuvo que parar por unos momentos el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional debido a un sismo de magnitud 5.5 que se sintió en medio de su presentación.

Luego de unos minutos, el concierto de Miguel Bosé retomo su marcha y el cantante pudo seguir interpretando sus éxitos ante una multitud asustada.

Miguel Bosé se tomo unos segundos para hablar con su público y reaccionar ante lo sucedido:

"Jamás en la vida me había pasado semejante cosa. No sé a ustedes. Mañana no se queje de que esto no ha sido una súper chingona producción. Que momentos, bueno, estamos bien. Estamos con ganas, vamos a por ello”

Miguel Bosé