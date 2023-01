En medio de rumores de ruptura, fans de Trueno y Nicki Nicole, la pareja soñada para muchos, está recordando que el rapero reveló estar enamorado en una canción.

Y es que no es un secreto que Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno, quedó flechado de Nicki Nicole en el verano de 2020, luego de colaborar con ella musicalmente.

Su primera canción juntos fue “Mamichula”. Inevitablemente, Trueno, de 20 años de edad, quedó fascinado con ‘la chiquita pero matona’.

Por lo que evidenció su interés amoroso en la canción “Solo por vos”, donde la frase: “Mamichula, por vos me hago bueno, me hago malo. Por vos pierdo, por vos gano, mami, en eso estamo. Ojalá entendieras que sos la única y primera”, lo echa de cabeza.

Esto porque “Mamichula” es el título de la canción que los unió por primera vez gracias a su colaboración con Bizarrap.

“Solo por vos” se incluye en el álbum “Bien o mal”, lanzado en 2022 por Trueno, el rapero consentido de Argentina, cuya letra está dedicad a la cantante Nicki Nicole, esta reza:

Y yo que estaba preparado pa’ vivir la vida solo de una ve’

Cuando en realidad 'taba buscando, buscándote

No soy bueno pa' mostrarte lo que siento, ya lo sé

Pero sé que mis Buenos Aire’ te transmiten Santa Fe /

Mamichula, por vos me hago bueno, me hago malo

Por vos pierdo, por vos gano, mami, en esa estamo'

Ojalá entendieras que sos la única y primera

Así que vengan lo’ que quieran, lo’ de afuera son de palo, mai /

Sé que a vece' debe' pensar que no te pienso

Mientra' planeo borrarte la inseguridad a lo' beso'

A la luna pregunto si estás bien cuando no estoy

Mientras que desde acá estoy contando los día’ como un (preso) /

Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio (oh)

Merodeando por la noche como un perro solitario

Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida

Chocándome con tus ojos y aterrizando en tu’ labio’ (oh) /

CORO

Bajo por la noche cuando cae el sol

Buscando la luna solo por vos, baby

Saco fuerza de la nada y lo' mancho de blood, solo por vos, baby

Ouh, dejo mi alma entera only for you (only for you)

Saco fuerza de la nada y lo’ mancho de blood /

Tengo guardada ropa tuya con tu olor

Que me hace recuperar la fe que tengo en el amor

Mateo y Trueno se pelean pa' ver quien te hace mejor

Si las mala’ lengua’ dicen te están haciendo un favor (ah, ah) /

Ma', el barrio me conoce, ma', yo soy un turro bueno

Dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá

Las bala' que te tiren las recibo con el pecho

Dejo la vida una noche para verte a la mañana /

Yeah, ja, me cuesta mucho dar detalles, escribir carta'

Hice lo mejor que pude para dedicarte una' frase' (ah)

Y aunque siempre me pida' más y se me haga imposible

Siempre vas a tener un soldado, pase lo que pase (pase lo que pase) /

CORO X2

Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente

Yo siempre tan ignorante, pero transparente

Buscando desayunarte como pan caliente

Convirtiendo tus instantes en un “para siempre”