Tras la cancelación de Alex Fernández en el Tecate Pa´l Norte, fans piden que lo reemplace Alejandro Fernández

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, se iba a presentar en el escenario del Tecate Pa´l Norte. Sin embargo, días antes del festival, el cantante canceló su participación, pero los fans piden que sea su papá quien lo reemplace.

El Tecate Pa’l Norte se realiza los días 1 y 2 de abril, y sería la primera vez que Alex Fernández se presentaría en este evento, pero días antes cancelaron su participación.

Alex Fernández publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que s u participación en el evento se cancelaría y esto era una situación ajena a él y a los organizadores.

Los seguidores de Alex Fernández lamentaron que no realizara que no se fuera a presentar, pero también pidieron que lo reemplazara su papá, Alejandro Fernández.

El nieto de Vicente Fernández no dio más detalles sobre la cancelación de su presentación, pero afirmó que lamentaba la situación ya que quería convivir con su público.

Post de Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

Seguidores de Alex Fernández piden que su papá lo reemplace

Los fans de Alex Fernández lamentaron que el cantante no haya podido presentarse en el Tecate Pa’l Norte y le mencionaron que pronto tendría otra oportunidad.

Pero no faltó quienes le dijeran que no se preocupara y ‘mandara a su papi’, otros fueron más directos y exigían que trajeran a Alejandro Fernández, ya que Guadalajara no estaba tan lejos de Monterrey.

Seguidores piden que Alejandro reemplace a Alex Fernández (Instagram/@alexfernández.g)

Hubo seguidores que le reprocharon que no se fuera a presentar y otros se mostraron emocionados por las próximas presentaciones de Alex Fernández.

Por otro lado, el cantante celebró que el video de su sencillo ‘El Privilegio de Amar’ ya superara los 2 millones de reproducciones .

“Gracias por seguir dándole tanto cariño a mi música. Vamos por mucho más” expresó Alex Fernández en una publicación en Instagram junto al video de su canción.

Hace algunas semanas Alex Fernández y Alexia Hernández se convirtieron en padres de una niña a quien llamaron Mía.

La feliz pareja publicó en redes sociales una fotografía del tierno momento en que Mía llegó al mundo y se felicitaron mutuamente, además de mandarse mensajes de amor y admiración.

Alex Fernández siguió los pasos de su padre Alejandro Fernández y de su abuelo Vicente Fernández, por lo que se está abriendo camino en la música.