Alex Fernández vuelve a posponer su boda religiosa con Alexia Hernández

Alex Fernández volvió a posponer su boda religiosa con Alexia Hernández, quien ya es su esposa ante la ley, tras haberse casado en mayo de 2021.

Fue el propio Alex Fernández quien confimó la noticia, explicando qué motivó el nuevo retraso, ahora que ya ninguno de sus familiares estaría induspuesto para asistir.

Alex Fernández y Alexia Hernández planeaban realizar su boda religiosa en septiembre, a cuatro meses de su enlace civil, ocurrido en Jalisco.

Sin embargo, el delicado estado de salud de Vicente Fernández y su posterior muerte, hicieron que la boda de Alex Fernández y Alexia Hernández tenga casi medio año postergándose.

La última fecha que había considerado la pareja era el mes de febrero, sin embargo, Alex Fernández reveló al programa ‘Ventaneando’ que la boda seguirá sin realizarse.

A casi dos meses de la muerte de Vicente Fernández, Alex Fernández contó que su abuelo no le hizo un encargo especial, pero mientras estaba vivo sí le hizo algunas recomendaciones:

Vicente Fernández también le hizo algunas recomendaciones a su nieto respecto a su carrera musical, que tanto le emocionaba:

“Que me enfocara en mi carrera artística, hiciera las metas y que me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera al grado tal de descuidar a la familia, que al fin de cuentas es lo que más importa”

Alex Fernández