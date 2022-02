Alex Fernández revela que Vicente Fernández le mandó una señal durante su velorio. De esta manera confirmó que el cantante continúa con él apoyándolo como lo hacía en vida.

Luego de que Doña Cuquita reveló que Vicente Fernández se le manifiesta todos los días, Alex Fernández confesó que él también tuvo contacto con su abuelo después de su muerte.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Alex Fernández habló sobre cómo se imagina siendo papá y destacó que siempre cuidará a su hija.

A más de dos meses de la muerte de Vicente Fernández, su familia se ha mostrado muy agradecida con los homenajes que se siguen realizando. Tal fue el caso de Alejandro Fernández quien agradeció a Snoop Dogg.

Alex Fernández fue cuestionado sobre si al igual que su abuela Doña Cuquita había sentido la presencia de Vicente Fernández tras su muerte.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Alex Fernández señaló que Vicente Fernández le mandó una señal durante su velorio.

Alex Fernández confesó que cuando se encontraban en la misa que le hicieron a Vicente Fernández en el rancho ‘Los tres Potrillos’,

En el video Alex Fernández puntualizó que empezó a hablar con Vicente Fernández y le pidió que estuviera con él y para saber que lo estaba escuchando le pidió una señal.

Aunque muchas personas no lo puedan creer, fue en ese momento que sintió una señal que le confirmó que Vicente Fernández se encontraba escuchándolo.

Alex Fernández puntualizó que en ese momento sintió un calambre en su dedo, esto lo tomó como una señal de que su abuelo se encontraba presente.

“Le dije ‘dame una señal si sí o sí me estás escuchando, si estás de acuerdo’, la gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló)”

