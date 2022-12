Ídolos. Cientos de fans de Taylor Swift se unieron contra el imperio de Ticketmaster, demandando a la sede matriz de Los Ángeles por 50 mil pesos para cada seguidor afectado.

Ello, tras la desastrosa venta de boletos de Ticketmaster para ‘ Eras Tour ’, el primer show de Taylor Swift tras cinco años lejos de los escenarios.

TicketMaster y su política contra la reventa queda en duda por caso Corona Capital (especial / Internet)

Y es que debido a la alta demanda de revendedores y bots , muchos fueron excluidos de la venta general, causando que incluso la cantante tuviera que intervenir.

A través de un comunicado, Taylor Swift informó que ella misma y su equipo se comunicaron con Ticketmaster y que la empresa se comprometió a solucionar el “error”.

No obstante, la compañía no envió el código prometido a los fans verificados para poder acceder a la preventa, además de que en algunos casos, las claves no funcionaron.

Caos en Ticketmaster por los boletos de Taylor Swift provoca memes en redes (Especial )

Fans de Taylor Swift acusan a Ticketmaster de engaño internacional

Ticketmaster ha sido demandado por fans de Taylor Swift, quienes afirman que el monopolio permitió que revendedores y bots arruinaran las ventas del ‘Eras Tour’.

El grupo acusa a la empresa de fraude y engaño internacional debido a que “controla” el mercado primario de los eventos, así como también el mercado secundario; es decir, a los revendedores.

Asimismo, seguidores de Taylor Swift argumentan que Ticketmaster cobrarían un porcentaje por cada boleto vendido en el mercado secundario. No le pierden.

Ticketmaster

Esto último no ha sido confirmado, pero lo cierto es que la compañía acumula una larga lista de eventos en los que las ventas de boletos de salen de control.

Finalmente, señalan a Ticketmaster de violaciones antimonopolio y fijación de precios , motivo por el que esperan que se haga responsable y pague 2500 dólares (48 mil 478 pesos) por persona afectada como infracción.

Sin embargo, hasta el momento la compañía no ha contestado a los señalamientos.