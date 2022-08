TicketMaster y su política contra la reventa queda en duda por el caso Corona Capital, donde la revendedora, Miroslava Valdovinos, vendió 108 boletos del evento a precios muy elevados comparado con la tarifa original.

Dicha situación causó el enojo de los mexicanos, y dejó en duda la efectividad de la política contra la reventa implementada por TicketMaster.

En la que se señala que como medida preventiva para evitar la reventa de las entradas de los eventos se reducirá a un número de ventas específicas por usuario.

Además, en la política de TicketMaster se especifica que se revisarán los datos del domicilio de los compradores para asegurar que no se practique dicha situación.

No obstante, tal parece que TicketMaster no revisó en esta ocasión, pues la revendedora tenía 108 boletos para el Corona Capital, y usuarios señalan que no es la primera vez que la mujer revende boletos de conciertos a precios muy elevados.

Ante este hecho, se cuestionaron las medidas legales que se pueden tener en contra de la revendedora, y también de TicketMaster, pues algunos señalan que la plataforma está coludida con estas prácticas que perjudican al consumidor.

Señalan posible corrupción de TicketMaster por reventa de boletos para el Corona Capital

Luego de que se dio a conocer la reventa de los boletos para el Corona Capital, los mexicanos cuestionaron cómo obtuvo las entradas la revendedora en cuestión.

Bueno, ya conocen a @Cigarrosdemiel, pero ¿quién le facilitó 108 boletos para el Corona? Pues hay más en esta historia donde al parecer se mueven muchísimos más boletos y en donde Miroslava Valdovinos solo era una peona más y @SoyCorleone1 la líder. Adelante con las imágenes: pic.twitter.com/UH2WjEXYwm — ALV Ticketmaster (@ALVticketmaster) August 25, 2022

En un primer momento, ella aseguró que era embajadora del Corona Capital y por eso le habían otorgado los más de 100 boletos, sin embargo, la cuenta oficial del evento la desmintió y pidió no caer en estafas, pues ellos no tienen embajadores.

Posteriormente, un usuario de la red social señaló que los embajadores de los eventos te dan los boletos de forma más accesible, con mejores precios o un beneficio, no como la revendedora, que elevó el precio de los boletos.

Por lo que el que ella sea embajadora quedó completamente descartado.

También se señaló una posible alianza de corrupción entre los revendedores y TicketMaster, acusando a la plataforma de coludirse con personas para revender las entradas y obtener mayores ganancias.

Cabe destacar que no es la primera vez que se culpa a TicketMaster de realizar reventa a través de otros agentes, pues en 2018 la empresa fue denunciada por un medio de comunicación de Estados Unidos y Canadá.

Asegurando que existían revendedores que trabajaban para ellos y se les facilitaban las entradas para obtener mayores ingresos, la investigación fue publicada por CBC News/Toronto Star.

Sin embargo, TicketMaster desmintió la situación en un comunicado, en donde aseguró que la información era falsa.

“Es falso que Ticketmaster tenga un programa que permita a los revendedores adquirir ciertas cantidades de boletos a expensas de los consumidores. El Código de Conducta de Venta de Ticketmaster, específicamente prohíbe a los revendedores comparar boletos que excedan el límite que se publica por un evento…” TicketMaster

Revendedora de Corona Capital estaría coludida en una red de reventa de boletos

La revendedora que causó el enojo de los mexicanos al vender los boletos para el Corona Capital a precios muy elevados, sería parte de una agencia que se dedica a la reventa.

La mujer, identificada como Miroslava Valdovinos, fue expuesta por los usuarios de las redes sociales tras dar a conocer que tenía 108 boletos para el Corona Capital y los precios de estos eran:

Abonos: 9 mil 800 pesos

Viernes: 3 mil 690 pesos

Sábado: 4 mil 500 pesos

Domingo: 3 mil 690 pesos

Por lo que los mexicanos expresaron que se trata de una grosería y delito que existan revendedores que venden los boletos aumentando el precio casi al doble, y señalaron que la práctica es ilegal, pues no pagarán impuestos por ello.

Igualmente indicaron que la política contra la reventa de TicketMaster no funciona, pues aunque la plataforma te limita el número de boletos a adquirir la revendedora tuvo acceso a más de los boletos permitidos.

Se llama Miroslava Valdovinos Gallo (miroslavavgallo@gmail.com) tiene una empresa de venta de ropa llamada moncherierouge pero al parecer revender boletos le deja mas dinero. Si evade impuestos o lo que hace es ilegal NO lo se pero hasta donde yo tenia entendido si. pic.twitter.com/v5nQRuEbxd — IVANRT3 (@IVANRT31) August 24, 2022

Pero, ¿qué dice la política contra la reventa de TicketMaster?

La política contra la reventa de TicketMaster indica que como medida preventiva se limita el número de entradas que se pueden comprar por cada espectáculo.

Según lo expresa, los boletos se pueden limitar a un número máximo por:

persona

tarjeta de crédito

restricción por hogar

Además, señala que se puede anular las entradas adquiridas que excedan el número sin previo aviso.

“Al comprarnos entradas, se limitará el número de entradas que puedes comprar a un número concreto por cada espectáculo. Este número se incluye en la primera página de compra y se verifica en cada operación. Esta política está en vigor para prevenir prácticas injustas en la compra de entradas. Pueden limitarse las entradas a un número máximo por persona, por tarjeta de crédito y, en algunos espectáculos, puede aplicarse una restricción por hogar. Nos reservamos el derecho de anular las entradas adquiridas que excedan de este número sin previo aviso.” TicketMaster

En cuanto a una mención específica a la reventa de boletos, TicketMaster la prohíbe, pero únicamente en los países en donde es ilegal. ¿Es el caso de México?

¿La reventa de entradas a conciertos es ilegal en México?

La reventa de entradas a los conciertos sí es ilegal en México, pero únicamente cuando se hace en las calles de las ciudades, pues aún no existe una mención a la práctica de manera digital.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla.

Además, establece la prohibición total de la reventa y en caso de llevarse a cabo se podría multar por cometer una falta administrativa.

En el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no está facultada para tomar medidas en contra de quienes cometan está práctica, y así mismo lo dio a entender ante una denuncia de un consumidor.