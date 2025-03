El festival Tecate Emblema 2025 sorprendió a todo el mundo anunciando todos sus detalles en la tarde de este 6 de marzo.

Ya tenemos el cartel, el precio de boletos, la preventa y los días en que se realizará el festival Tecate Emblema 2025 en la CDMX.

Si aún no te has enterado de las noticias, no te preocupes, aquí te daremos una pequeña guía de los puntos más importantes.

Todo para que te vayas preparando para el que ya es uno de los festivales más esperados en la Ciudad de México.

Tecate Emblema (Instagram | @tecate_emblema)

Precio de boletos del Tecate Emblema 2025

Vayamos primero por lo más importante, el precio de boletos del Tecate Emblema 2025.

Si bien OCESA no ha dado a conocer los precios oficiales de los boletos del Tecate Emblema 2025, insiders ya dieron un aproximado con cargos.

Habrá 4 tipos de entradas, cada una con diferentes beneficios (que posteriormente se darán a conocer) y de distintas empresas.

El precio con cargos aproximado de los boletos del Tecate Emblema 2025 es el siguiente:

Abono General

Fase 1: 3025.60 pesos

Fase 2: 3452.60 pesos

Abono Comfort

Fase 1: 4538.40 pesos

Fase 2: 5178.90 pesos

Abono Banamex Plus

Fase 1: 6051.20

Fase 2: 6905.20

Bono Aeroméxico Club

Fase 1: 10,370 pesos

Fase 2: 12,200 pesos

Recordamos que este es un aproximado, aunque la cifra final será cercana a la aquí mencionada, de acuerdo a los insiders.

Preventa del Tecate Emblema 2025

Lo que sí ya es oficial es la preventa del Tecate Emblema 2025, la cual llegará a mediados de marzo, por si querías ahorrar este mes.

La preventa del Tecate Emblema 2025 se dividirá en las siguientes 4 fases:

Venta Beyond (solo por invitación): 12 de marzo a las 9:00 AM

Preventa Priority (solo por invitación): 13 de marzo a las 9:00 AM

Preventa Citibanamex: 14 de marzo a las 2:00 PM

Venta General: 15 de marzo a las 2:00 PM

¿Qué días se llevará a cabo el Tecate Emblema 2025?

También tenemos las fechas en que se llevará a cabo el Tecate Emblema 2025.

El Tecate Emblema 2025 se realizará el 16 y 17 de mayo, viernes y sábado respectivamente.

Como ya es su costumbre, el festival se montará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Tecate Emblema (Instagram | @tecate_emblema)

Cartel del Tecate Emblema 2025

Finalmente les dejamos el cartel del Tecate Emblema 2025 anunciado hasta el momento:

Ale Zéguer

Paloma Morphy

Becky Hill

Mau y Ricky

Kaila Lana

Yami Safdie

Rebecca Black

Sofi Tukker

The B-52s

CD9

Natasha Bedingfield

Alanis Morrissette

David Guetta

Morat

Pitbull

Purple Disco Machine

James Bay

María José

Oliver Tree

Hanson

Jojo Siwa

Iñigo Quintero

Lasso

Trixie Mattel

Belén Aguilera

Leo Rizzi

Jacinto

Patrick Miller

Ha esto hay que sumar algunos artistas que no han sido anunciados para el Tecate Emblema 2025, además de que se contará con la aparición especial de Will Smith.

Los horarios y artistas que estarán en cada una de las fechas del festival tampoco se dieron a conocer. Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Cartel parcial del Tecate Emblema 2025 revelado el jueves 6 de marzo (Especial)

Con información de OCESA, X y Tecate Emblema.