A través de sus cuentas oficiales en redes sociales Tame Impala anunció su regreso a la Ciudad de México una única fecha con el ‘The Slow Rush Tour’.

Sin embargo, tras agotarse las entradas para su concierto el día 10 de marzo del 2023, Tame Impala anunció una segunda fecha en el Palacio de los Deportes.

A lo que cabe recordar, ‘The Slow Rush Tour’ 2023 solo contempla a la Ciudad de México dentro de su gira internacional.

Tame Impala (@tameimpala / Instagram )

Tame Impala anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes

En redes oficiales Ocesa anunció que Tame Impala anunció una segunda fecha para presentar su tour el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con el comunicado Tame Impala presentará ‘The Slow Rush Tour’ los días:

Viernes 10 de marzo (disponibilidad en gradas)

Sábado 11 de marzo

Y a pesar de las reciente polémicas con el concierto de Bad Bunny, la preventa para la segunda fecha de la banda australiana la realizará Ticketmaster.

La preventa para clientes Citibanamex tendrá lugar el día viernes 16 de diciembre de este 2022 a las 11:00 y la venta general será el sábado 17.

Tame Impala en México anuncia segunda fecha (captura de pantalla / Ocesa Total Twitter @ocesa_total)

La gira de su cuarto disco lanzado durante el 2020 incluye lo sencillos “Lost In Yesterday”, “Borderline”, así como “It Might Be Time”

Esta segunda fecha de Tame Impala también contará con la presencia de Cuco como invitado.

El cantautor y productor mexicano-estadounidense originario de Hawthorne, California es reconocido por sus éxitos: “Lo Que Siento” y “Melting”.

¿Cuánto cuestan los boletos para la segunda fecha de Tame Impala?

Los boletos para la segunda fecha -con un máximo de 8 boletos por usuario- de Tame Impala tendrán el mismo costo que la primera fecha, los cuales son de:

General: mil 344 pesos mexicanos

Sección D: mil 8 pesos mexicanos

Sección E: 792 pesos mexicanos

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México donde se presentará Tame Impala cuenta con una capacidad máxima de 22 mil espectadores