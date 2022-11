Los festivales de música no paran y para ejemplo The World is a Vampire 2023, cuya preventa de boletos está prevista para noviembre; aquí te contamos los detalles del costo y demás.

Este 2023 vendrá cargado de muchas sorpresas para los amantes del rock, punk y el metal. En redes sociales ha comenzado a circular la voz de un cartel de un nuevo festival musical en CDMX.

Así surge The World is a Vampire 2023, que promete traer el regreso de la emblemática banda The Smashing Pumpkins, quienes lideran el cartel.

De hecho, si eres fan reconocerás que la frase The World is a Vampire hace referencia una de sus canciones más populares: Bullet With Butterfly Wings.

¿Cuánto costarán los boletos para The World is a Vampire 2023?

Si le traes ganas a alguna de las bandas del The World is a Vampire 2023 te emocionará saber cuáles son.

Además de que The World is a Vampire 2023 ya tiene su primera banda confirmada, destacan bandas como Interpol, entre otras.

Asimismo, cabe recordar que el festival se llevará a cabo el próximo 4 de marzo de 2023 en el Foro Sol, mientras la preventa de boletos comenzará el 28 de noviembre.

Interpol (Interpol Twitter @Interpol )

El precio oficial de los boletos de The World is a Vampire 2023 aún no se ha revelado, pero como cualquier otro festival es posible que se venda por fases.

El precio de las entradas podría estar entre los 1, 200 pesos hasta los 4 mil pesos. Así que si planeas lanzarte a este festival deberás ir preparando la cartera.

Sin embargo, en la preventa Citibanamex del 28 de noviembre habrá diferentes mensualidades sin intereses para The World is a Vampire 2023, siendo:

3 meses sin intereses

6 meses sin intereses

9 meses sin intereses

Por otro lado, la venta general ocurrirá el 29 de noviembre. No hay excusa para no comprar los boletos y dejarte llevar por las bandas.

Otra sorpresa es que en The World is a Vampire 2023 habrá lucha libre , pues se presentarán estrellas de la National Wrestling Alliance (Alianza Nacional de Lucha Libre) y la Lucha Libre AAA.