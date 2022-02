Medio tiempo del Super Bowl: Los demonios que casi terminan con las carreras de Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg, te contamos.

El icónico show de medio tiempo del Super Bowl 2022, donde se enfrentan Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals , estará acompañado de las mejores rimas de hip-hop.

Dr. Dre, Eminem y Snoop Dog, junto a Kendrick Lamar y Mary J. Blige, son los encargados de hacer vibrar a los espectadores con sus éxitos, para firmar su nombre en la historia de los mejores espectáculos de Medio Tiempo del Super Bowl.

Escenario en donde se han presentado artistas de la talla de Madonna, Paul McCartney, Prince y Michael Jackson.

El anuncio de la presentación de Dr. Dre, Eminem y Snoop Dog ha provocado mucha expectativa, así como comentarios positivos por parte de los fanáticos del Super Bowl.

Revelan artistas del 'Medio Tiempo' del Super Bowl LVI (NFL / Instagram)

La razón principal para esperar tanto de Dr. Dre, Eminem y Snoop Dog es la gran cantidad de éxitos musicales que han producido, en solitario y colaborando, a lo largo de su carrera musical.

Canciones como ‘Whit Out Me’, ‘Gin and Juice’, ‘Nuthin’ but a G Thang’, ‘Forgot About Dre’ y ‘Still D.R.E’ son prueba irrefutable del gran talento que tienen.

Sin embargo, no todo es gloria en la trayectoria artística de estos tres raperos que marcaron a toda una generación con sus rimas, ya que su vida ha estado envuelta en escándalos sexuales, problemas de adicciones y acusaciones de maltrato físico.

Situaciones que han llevado al límite a Dr. Dre, Eminem y Snoop Dog, quienes han estado a punto de dilapidar su carrera musical.

Medio tiempo del Super Bowl: Dr. Dre, el exitoso productor acusado de violencia contra las mujeres

Andre Romelle Young, mejor conocido como Dr. Dre, es un productor muy importante de la industria musical.

Sus orígenes musicales se remontan a NWA, agrupación de Compton, California, con la que participó a finales de los años ochenta.

A Dr. Dre se le debe, en cierta medida, el descubrimiento de Eminem y Snoop Dogg.

La vida de Dr. Dre también ha sido notoria por su misoginia y problemas con su esposa Nicole Young.

En 1993, Dr. Dre agredió a la periodista Dee Barnes, al tomarla del cuello y aventarla, por una supuesta burla cuando presentaba un video de Ice Cube.

Dr. Dre (@drdre / Instagram)

Tras lo sucedido, Dr. Dre tuvo que pagar algunas multas y cumplir con algunas horas de servicio comunitario.

La polémica de Dr. Dre con su esposa Nicole Young, con quien estuvo casada durante más de dos décadas, comenzó en el 2020.

En ese momento, se acusó a Dr. Dre de malos tratos a su pareja. Según la demanda, él apuntó con un arma la cabeza de ella en al menos tres ocasiones durante su matrimonio.

Hace un par de meses, se informó que Dr. Dre tenía que indemnizar a su esposa con un poco más de 2 mil millones de pesos (100 millones de dólares).

Dr. Dre (@drdre)

Medio tiempo del Super Bowl: Eminem, el rapero que enfrentó los demonios de las adicciones

A finales de los años 90, Eminem comenzó a figurar en la escena rap con el álbum ‘The Slim Shady LP’.

La industria dominada por los afroamericanos recibió con gran sorpresa las letras de un chico blanco nacido en Saint Joseph, Missouri.

El lanzamiento de los discos ‘The Marshall Mathers LP’ (2000) y ‘The Eminem Show’ (2002) marcó el camino vertiginoso de Eminem a la fama.

A la par de su reconocimiento, y durante toda su carrera musical, Eminem tuvo que vivir problemas por su adicción a las drogas y el alcohol.

Eminem (Timothy A. Clary / AFP)

En una entrevista para el New York Times, el autor de ‘Stan’ y ‘Whit Out Me’ declaró que llegó a consumir 20 pastillas diarias de metadona, analgésicos y Valium.

El problema de Eminem con las drogas escaló tanto que en el 2007 sufrió una sobredosis que lo llevó a ser declarado muerto por un par de minutos.

Desde entonces, Eminem se mantiene sobrio y libre de cualquier sustancia, lo que le ha permitido regresar a componer más rimas e incluso ser considerado para el Super Bowl LVI en el show de medio tiempo.

Cabe destacar que Eminem también cuenta con una larga historia de vínculos sentimentales muy complicados con su exesposa: Kimberly Scott, mujer con la que el rapero se casó en un par de ocasiones en 2001 y 2006.

Eminem y Dr. Dre (@eminem / Instagram)

Medio tiempo del Super Bowl: Snoop Doog, una carrera entre los excesos y la violencia

Snoop Dogg también ha vivido en la polémica. Desde muy joven el rapero tuvo dificultades con la ley por posesión de narcóticos y violencia.

En 1993, después del lanzamiento de su álbum ‘Doggystyle’, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Phillip Woldermarian, en donde su guardaespaldas disparó. No obstante, sería absuelto de esos cargos.

Para el 2001, Snoop Dogg volvería al escrutinio público al estrenar ‘Snoop Dogg’s Doggystyle’, una película para adultos, la cual obtuvo grandes ganancias.

Snoop Dogg. (AP)

Snoop Dogg es conocido por su uso recreativo de la marihuana. Tal es la fascinación de este rapero por la planta psicoactiva, que en 2015 fundó “Mary Jane”: una empresa dedicada a la difusión de todo lo relacionado con el cannabis.

Snoop Dogg (@snoopdogg)

Actualmente, a unos días de que se dispute el Super Bowl LVI, Snoop Dogg fue acusado de haber abusado sexualmente de una modelo en 2013.

Dicha mujer interpuso una demanda en la corte de California. Hasta el momento, ni Snoop Dogg y los organizadores del Super Bowl LVI han salido a dar declaraciones.