Danna Paola -de 29 años de edad- y Santa Fe Klan estrenaron su canción “Nada es para siempre”.

Danna Paola y el rapero Santa Fe Klan -de 25 años de edad- unen sus fuerzas en “Nada es para siempre”, su primera colaboración musical que ha sorprendido a sus fans.

El tema combina los estilos únicos de ambos artistas en una melodía llena de sentimientos al hablar del amor.

Desde que se anunció la colaboración, Danna Paola y Santa Fe Klan habían compartido adelantos del proceso creativo.

El cual ahora se encuentra en todas las plataformas digitales.

Danna Paola y Santa Fe Klan estrenan “Nada es para siempre” (Captura de pantalla / Captura de pantalla)

Danna Paola y Santa Fe Klan estrenan “Nada es para siempre”, su primera colaboración

Danna Paola regresa a la música con “Nada es para siempre”, tema en colaboración con Santa Fe Klan.

“Nada es para siempre” se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, ya que la canción es un rap romántico.

La nueva canción muestra la versatilidad de ambos artistas y su capacidad de conectar con su público; además, el tema refleja la fusión de dos géneros.

La letra del sencillo, con frases como “Se acabo nuestro amor”, es una balada que mezcla el pop característico de Danna Paola con las raíces urbanas de Santa Fe Klan.

El tema de Danna Paola y Santa Fe Klan habla del amor en un concepto de una relación tormentosa y tóxica que poco a poco terminará.

Letra de “Nada es para siempre” de Danna Paola y Santa Fe Klan

Te presentamos la letra completa de “Nada es para siempre” de Danna Paola y Santa Fe Klan:

No, no, no te quiero perder

Si tú sabes que yo no, no te dejo de querer

Yo siento que me mientes, ya fueron varias veces

Se acabó nuestro amor, lo matamos los dos, nada es para siempre

Otra vez volvimos a pelear

Por una estupidez que está de más

Pero es que no puedo dejar de estar contigo

Porque te quiero de más

Te molesta si me ves con otro

Luego dices que no hay un “nosotros”

Y ya me cansé de jugar, ah

Ay, solo con mirarme así (Uh, uh-uh)

Siempre vuelvo a ti

Ay, todo lo que di por ti

Hasta me olvidé de mí

Te conozco, baby, ya sé cómo eres

Tú dices que no, pero yo sé cuánto me quieres (Uh-uh)

¿Qué estás esperando?

El tren va pasando

Un día me tienes y al siguiente ya me pierdes, me pierdes

No voy a negarlo (Ah), te quiero tanto, debo de aceptarlo (Yeah)

En nuestra relación siempre termino siendo el malo

Cuando tú ni te das cuenta cuánto te he llorado

Ando tomando porque en dos días no me has contestado

Te enojas (Ah) siempre cuando me ves con otras (Yeah)

Pero tú sabes bien que eres la única que me importa

Cantinero, sírvame otra copa

Ayer te vi con los que un día fueron mis compas

Yo también ya me cansé que esto no funciona (Yeah)

Perdóname por siempre ser quien te abandona

Me duele que pienses que soy mala persona

Yo tengo lealtad, yo no soy de esos que traiciona

Se acabó nuestro amor, se marchitó la flor

Y todo por orgullo, te pierdo, mi amor

Perdóname, chula, yo acepto mi error (Yo acepto tu error)

Te conozco, baby, ya sé cómo eres

Tú dices que no, pero yo sé cuánto me quieres (Uh-uh)

¿Qué estás esperando? El tren va pasando (¿Qué estás esperando?)

Un día me tienes y al siguiente ya me pierdes, me pierdes (Oh-oh, oh-oh)