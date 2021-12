Shawn Mendes: ¿Su tema “It’ll Be Ok” aborda ruptura con Camila Cabello? Esto sabemos

El cantante canadiense Shawn Mendes lanzó este miércoles su tema “It’ll Be Ok” y se rumora que aborda la ruptura con Camila Cabello; esto sabemos.

Fue hace apenas unas horas cuando Shawn Mendes publicó su nueva canción, tras la reciente noticia de que terminó su relación con la cantante cubana Camila Cabello.

Desde el 30 de noviembre, cuando Mendes publicó un fragmento, se sugirió en redes sociales, que el tema podría estar ligado con la relación de Camila y Shawn.

Esta tarde, cuando se estrenó, los usuarios aseguraron que el cantante de 23 años dedicó su más reciente sencillo a Camila Cabello.

Shawn Mendes y Camila Cabello llegaron al 'Met Gala 2021' con un look veraniego (Theo Wargo/AFP; Shawn Mendes)

La nueva canción de Shawn Mendes, supuestamente dedicada a Camila Cabello

La letra del nuevo tema de Shawn Mendes, que está presuntamente ligado a Camila Cabello, gira en torno al futuro de una relación y es aquí donde el intérprete causó polémica entre el fandom de la tan querida pareja.

Habla sobre tener una ligera esperanza de que la vida en pareja puede mejorar con un poco de disposición, aunque también expone que, de no estar de acuerdo ambas partes, lo más sano es soltar.

“Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, estará bien, y si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos”, dice en una de sus estrofas.

Finalmente, Shawn Mendes dice en su nueva canción, que a pesar de todo, amará a la persona en cuestión.

“Te amaré de cualquier manera, puede ser tan dulce, podría ser algo más, si el futuro que hemos soñado, se está desvaneciendo a negro, te amaré de cualquier manera”, canta Shawn Mendes en su más reciente entrega.

Fans aseguran que Shawn Mendes dedicó su nuevo tema a Camila Cabello

Luego de que Shawn Mendes lanzó “It’ll Be Ok”, los internautas no tardaron en pronunciarse y aseguraron que la letra es dedicada a Camila Cabello.

“Todo lo que tengo que decir es que la relación de Camila y Shawn siempre será complicada”, “Shawn gracias por ser tan sincero, tan fuerte y valiente para mostrarnos tus sentimientos”, “Te quiero abrazar mucho, todo va estar bien mi pequeño”, escribieron sus fans.

Pese a las afirmaciones de los usuarios, Shawn Mendes no ha confirmado abiertamente que dedique la canción a Camila Cabello, aunque sin duda, el tema es realmente nostálgico y por su reciente rompimiento, sí podría estar inspirado en su relación.