Santa Fe Klan -de 23 años de edad- presentó el rostro de su hijo pese a los esfuerzos de Maya Nazor -de 24 años- por mantener oculta la identidad del menor.

El 30 de junio de 2022, Maya Nazor y Santa Fe Klan anunciaron el nacimiento de su hijo Luka, quien hoy en día tiene un año y cuatro meses de edad.

Durante la corta existencia de Luka, Maya Nazor se ha esforzado por mantener en el aninomato su rostro, lo que la ha hecho blanco de los haters.

Maya Nazor se ha mantenido firme en su decisión de no mostrar el rostro de su hijo Luka.

¿Cuál es su argumento? Maya Nazor explicó que junto con Santa Fe Klan tomó la decisión de ocultar el rostro de su hijo para que pueda llevar una vida normal.

Sin embargo, esta acuerdo parece haber terminado, pues Santa Fe Klan publicó en su perfil de Instagram y en sus historias una foto acompañado de Luka.

Lo que más llamó la atención fue que esta vez Santa Fe Klan mostró abiertamente el rostro de su hijo con Maya Nazor.

Así, el pequeño Luka aparece montado en un carrito de juguete, mientras posa para la cámara, muy sonriente junto a su papá.

Santa Fe Klan también luce con una gran sonrisa, pero su rostro aparece cortado por la mitad, dándole el protagonismo a su hijo.

Santa Fe Klan agregó un largo texto dirigido a Luka, junto a la foto que mostró en plenitud su rostro.

En su mensaje, Santa Fe Klan parece prever las críticas que podría acarrearle el exponer la cara de su hijo, posiblemente contra la voluntad de Maya Nazor.

Ante ello, Santa Fe Klan le pide a su hijo entender que como humanos, tanto él como su mamá tendrán errores al criarlo:

Enseguida, Santa Fe Klan comenta lo mucho que ha trabajado para cumplir su sueño como músico y salir de la pobreza, agradeciendo a los fans por permitirle lograrlo:

Finalmente, Santa Fe Klan destaca lo buena madre que es Maya Nazor y le expresa a Luka todo el amor que siente por él.

“Tienes a la mejor mamá, que te cuida mucho y te alimenta todos los días, y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando; no importa que no coma bien, que no duerma bien, pero estoy cumpliendo mi sueño, porque todavía no soy lo que quiero ser. Cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo, son mis mejores días cuando estamos juntos, eres lo más valioso que tengo. Gracias por ser la luz de mi oscuridad mi Niño, te amo por siempre, Luka”

Santa Fe Klan