Salón de la Fama del Rock and Roll 2022: Estos son los artistas nominados que estarán a votación a partir de hoy.

Como es tradición de cada año, el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este 2 de febrero la lista de sus nominados para 2022.

En un anuncio vía YouTube, el presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, John Sykes dio a conocer a los artistas que competirán este año.

“La votación de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles, con un profundo impacto en el sonido de la cultura juvenil”. John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll

Los cuales serán 17 agrupaciones y cantantes los elegidos para ser reconocidos como posibles miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022.

Lista de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022

Entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 se encuentran los cantantes Dolly Parton, Eminem.

Así como las agrupaciones Rage Against The Machine, New York Dolls, DEVO, Judas Priest, entre otros

Aquí la lista completa de los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022:

Rage Against The Machine



Judas Priest



New York Dolls



Pat Benatar



MC5



Eminem



Beck



Kate Bush



DEVO



Duran Duran



Eurythmics



Fela Kuti



Dolly Parton



Lionel Richie



Carly Simon



A Tribe Called Quest



Dionne Warwick



Esta será la primera ocasión que Dolly Parton, Lionel Richie, Eminem, Carly Simon, Beck y las agrupaciones Duran Duran y A Tribe Called Quest se encuentren nominados.

Los que repiten nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 son Rage Against the Machine y New York Dolls por segundo año consecutivo,

Mientras que la nominación de Judas Priest, se remonta desde 1999.

¿Cómo votar por los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022?

A partir de este mismo día la audiencia podrá emitir su voto a los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022.

La cual se podrá realizar a través de la página oficial del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Cada votante podrá emitir hasta cinco votos diariamente hasta ahora hasta el 29 de abril.

Los ganadores se darán a conocer en mayo próximo y serán introducidos por medio de una ceremonia prevista para otoño, aún sin una fecha establecida.

Recordemos que para poder ser candidato a este reconocimiento, los artistas son elegibles 25 años después de su primer disco comercial.

Además el Salón de la Fama del Rock and Roll toma en cuenta la duración de su carrera, su influencia musical y su obra.

Y los candidatos se eligen mediante papeletas enviadas a más de mil artistas, historiadores y agentes del mundo de la música.