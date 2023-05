Tras la polémica de su más reciente concierto en Alemania, donde fue señalado como “nazi”, Roger Waters ha lanzado un comunicado al respecto.

En dicho comunicado, Roger Waters afirma que el espectáculo ha atraído “ ataques malintencionados ” como un acto de censura.

Afirmando que estos proceden de personas que lo quiere silenciar por que no están de acuerdo con su punto de vista político y sus principios morales.

Dando a entender que las acusaciones de antisemitismo y nazismo están totalmente fuera de lugar, yendo en contra de lo que su show quiere representar.

Comunicado Roger Waters (Roger Waters)

Mi espectáculo reciente en Berlín ha atraído ataques malintencionados por parte de aquellos que quieren calumniarme y silenciarme, debido a que no están de acuerdo con mis puntos de vista políticos y principios morales. Roger Waters

Roger Waters señala que la sátira nazi ha estado en sus shows y en los de Pink Floyd desde los 80′s

Otra cosa que menciona Roger Waters en su comunicado, y que deja ver que los ataques vienen desde la ignorancia, es que los elementos nazis siempre han estado en sus shows.

Roger Waters señala que esta “sátira nazi” forma parte de sus shows y los de Pink Floyd desde el lanzamiento de The Wall en los 80′s.

Donde canciones como In The Flesh, Run Like Hell y Waiting for the Worms hacen referencia al régimen totalitario y fascista, no como alabándolo, sino criticándolo.

El bajista afirma que durante toda su vida ha hablado en contra de la opresión y el autoritarismo. A pesar de los ataques, continuará condenando la injusticia y a quienes la perpetren.

Los elementos de mi presentación que han sido cuestionados claramente son una declaración en contra del fascismo, la injusticia y el fanatismo en todas sus formas. Intentar retratar esos elementos como algo más es falso y con motivos políticos. La representación de un desquiciado fascista demagogo ha sido parte de mis shows desde el The Wall de Pink Floyd en 1980. Roger Waters

¿Cuál es la polémica de Roger Water en Alemania?

Todo sucedió en el concierto que Roger Waters dio en Berlín, Alemania, el pasado 17 de mayo, donde se le acusó de salir vestido como nazi.

Durante una parte del show, Roger Waters salió con un uniforme parecido al de la policía nazi (la SS), además de “disparar” un arma contra la gente.

No sólo eso, en una parte mostró los nombres de Ana Frank y Shireen Abu Akleh, los cuales fueron destruidos por impactos de bala.

Las autoridades alemanas, así como representantes de Israel, consideraron que estos eran actos que incitaban al odio y enaltecían al Nacional Socialista.

Además de promover el antisemitismo; por lo que se le ha abierto una carpeta de investigación al músico inglés. De ser encontrado culpable podría pasar hasta 5 años en prisión.

Roger Waters (Agencia México)

Com información de Roger Waters.