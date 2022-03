El Foro Sol volverá a ser escenario de uno de los conciertos más esperados en la CDMX. Te decimos quién se presentará el fin de semana.

Este fin de semana, el Foro Sol será lugar del primer concierto de Coldplay en CDMX, con el tour ‘Music of the Spheres’.

Coldplay estará en el Foro Sol el domingo 3 de abril

Después de meses de espera y tres fechas con ‘sold out’, Coldplay está más que listo para llegar a la CDMX este fin de semana.

Debido a la abrumadora demanda , Coldplay anunció varias fechas de conciertos en México como parte de su gira mundial ‘Music of the Spheres’.

Lugar: Foro Sol, CDMX

Día: Domingo 3 de abril de 2022

Hora: 19:30 horas

Recuerda que Coldplay tiene otros dos conciertos en la CDMX, ambos tienen fecha durante los primeros días de abril .

Coldplay tiene lleno total en sus conciertos en México

Coldplay inició su gira ‘Music of the Spheres’ el pasado 18 de marzo, pero no fue hasta el día 25 que la banda británica arribó a México.

Tal como se esperaba, Coldplay tuvo lleno total en su primer concierto en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

La historia se repitió hace un par de días en el Estadio Akron de Guadalajara, donde el recinto lució abarrotado de fans desde un par de horas antes del concierto.

A solo unas cuantas horas de que Coldplay se presente en el Foro Sol, la euforia de los fans de la CDMX está a todo lo que da.

Incluso, se espera que el concierto en el Foro Sol supere en asistencia a los anteriores de Coldplay en otros países latinos.