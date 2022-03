La agrupación estadounidense Maroon 5, se presentará esta noche en el Foro Sol de la CDMX, sin embargo, ha causado mucha polémica en las últimas horas.

Maroon 5 fue duramente criticado, pues no logrará llenar el recinto que lo recibirá este miércoles.

Algunos internautas consultaron la plataforma en la que pueden adquirirse las entradas para los shows del grupo en México.

Tras ello, fueron juzgados, pues se percataron de que hay todo tipo de boletos disponibles; fue entonces cuando comenzaron las críticas.

Boletos disponibles (Captura Ticketmaster)

Tuit (Twitter/@angel1santillan)

Maroon 5 fue víctima de todo tipo de comentarios y memes al respecto.

¿Por qué Maroon 5 no logró llenar el Foro Sol?

Maroon 5 no solo no logró un lleno total, no llenó ni la mitad del Foro Sol, sin embargo; esto tiene una explicación.

Los internautas aseguraron que esto se debió a la mala ir de boca que los integrantes de Maroon 5 dejaron con su presentación en Viña del Mar 2020.

“Esta culero lo de Maroon 5 eso de que no logro vender casi boletos pero igual ellos se lo buscaron por la manera en la que dan sus shows”, señaló un usuario.

Tuit (Twitter/@)

“Conozco muchos fans de ellos y cuando fueron a su concierto se decepcionaron de lo malo que fue”, agregó.

Pese a ello, algunos otros argumentaron que la baja venta de boletos de Maroon 5, se debió a la gran cantidad de artistas internacionales que han programado conciertos en México en fechas similares.

Cabe señalar que grandes personalidades dieron o darán shows en la capital mexicana, tal es el caso de:

Coldplay

Dua Lipa

A-ha

Justin Bieber

Rels B

Maluma

Louis Tomlinson

Daddy Yankee

Bad Bunny

Sebastián Yatra

Esto aunado a la gran cantidad de festivales que retomaron, tras la pausa obligada por la pandemia y aquellos que ofrecerán su primera edición este 2022.

Tuit (Twitter/@)

Estos son algunos de los festivales que se llevaron y llevarán a cabo este año:

Vive Latino

Emblema

Ceremonia

Pal Norte

Bahidorá

EDC

Corona Capital

Vaivén

Pulso GNP

Probablemente, esta es la razón por la que no todos los fanáticos de Maroon 5 adquirieron boletos para sus shows en la Ciudad de México.