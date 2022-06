Para todos los fans del thrash metal, Megadeth está de regreso con una nueva canción, se trata de ‘We’ll Be Back’, la cual estará incluida en el próximo álbum de la banda ‘The Sick, the Dying... and the Dead’.

‘We’ll Be Back’ de Megadeth llegó con un video, el cual muestra a un grupo de soldados en medio de un conflicto bélico; teniendo como protagonista a uno de estos militares.

Como gran parte de de la obra de Megadeth, ‘We’ll Be Back’ es una crítica fuerte a la guerra y la deshumanización que sufren lo militares a manos de los gobiernos, siendo sólo herramientas para la violencia.

Aquí te dejamos la letra traducida de ‘We’ll Be Back’ de Megadeth.

[Verso 1] Es el momento adecuado para exigir mi venganza. Derramando sangre enemiga, lucharé hasta el final No más esperas, solo para igualar el puntaje Hay un precio que pagar, ahora es el momento de la guerra [Verso 2] Soy un soldado de fortuna, de tortura y dolor Golpeo tu cráneo hasta que no quedan dientes Un arma mortal pulverizando tu cabeza Con cada golpe aplastante, cómo desearías estar muerto [Coro] Justo cuando crees que es seguro, ataco (Volveremos) Cuando menos esperas tu destino, ataco (Volveremos) Una patada en la cara, un movimiento, gran error (Volveremos) Baja la guardia, ataque frontal completo Vuelvo enseguida [Verso 3] De nada sirve gritar por piedad, de nada sirve hacer un sonido Aún así, te levantas y te golpean de nuevo En el fragor de la batalla, la sangre se congela en el suelo Otra fuerza vital se desangra, otra alma sale por la puerta [Verso 4] Antisocial, sádico, la deidad de la guerra. Lleno bolsas para cadáveres, y estoy empacando la morgue No hay tiempo para remordimientos por restos no reclamados Son solo restos flotantes y desechos, y están dando vueltas por el desagüe [Coro] Justo cuando crees que es seguro, ataco (Volveremos) Cuando menos esperas tu destino, ataco (Volveremos) Una patada en la cara, un movimiento, gran error (Volveremos) Baja la guardia, ataque frontal completo Vuelvo enseguida We'll Be Back de Megadeth

‘We’ll Be Back’ es el primero de una serie de videos relacionados a ‘The Sick, the Dying... and the Dead’ de Megadeth, los cuales tendrán una narrativa unificada.

Se espera que Megadeth libere los siguientes capítulos en las próximas semanas.

¿Cuándo se estrena ‘The Sick, the Dying... and the Dead’? El álbum de Megadeth donde viene ‘We’ll Be Back’

Como mencionamos, ‘We’ll Be Back’ forma parte de ‘The Sick, the Dying... and the Dead’, el siguiente álbum de Megadeth, el cual estará disponible el 2 de septiembre de 2022 en todo el mundo.

De momento ‘The Sick, the Dying... and the Dead’ de Megadeth aparece listado en Spotify, Apple Music y Deezer como pre-lanzamiento.

Además, Megadeth lanzará una edición especial en vinil de ‘The Sick, the Dying... and the Dead’, la cual ya se puede apartar a través del portal oficial de la banda (www.megadeth.com).

The Sick, The Dying… and the Dead de Megadeth (Megadeth)

No hay detalles de que una edición de ‘The Sick, the Dying... and the Dead’ en CD hasta este momento, de no ser el caso, sería la primera vez que Megadeth no lanza uno de sus álbumes en este formato.

También debemos señalar que el sencillo ‘We’ll Be Back’ no cuenta con edición física; sólo está disponible a través de plataformas digitales.

Con información de Megadeth.