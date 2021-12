La cantante, actriz y modelo estadounidense Beyoncé se pronunció tras la muerte de Vicente Fernández.

Recordemos que Vicente Fernández murió la mañana de este domingo a los 81 años de edad, luego de padecer complicaciones médicas por una caída que sufrió en su rancho y después de que se agravara su estado de salud desde el jueves 9 de diciembre; aunque sin duda el pésame de Beyoncé era poco esperado por el público mexicano.

Figuras de la industria del entretenimiento no tardaron en enviar sus condolencias a la familia del cantante, tal fue el caso de Zoraida Gómez , Danna Paola, Maribel Guardia y Andrea Legarreta, entre muchos otros.

A pesar de ser una celebridad estadounidense de fama mundial, Beyoncé envió un breve mensaje.

Vicente Fernández (Fernando Carranza / Fernando Carranza)

A través de su página web ‘beyonce.com’ la cantante envía felicitaciones de cumpleaños a sus compañeros y amigos del gremio.

Esta vez, Beyonce aprovechó la plataforma para conmemorar a Vicente Fernández.

En la descripción de una fotografía del cantante, escribió “Vicente Fernández, rest in peace” (Descanse en paz).

Beyoncé creció en una hacienda de Texas, y en varias ocasiones se ha dicho fanática de artistas como Selena Quintanilla, por lo que no es sorprendente que también haya escuchado las canciones de Vicente Fernández durante su niñez.

Beyonce se pronuncia tras muerte de Vicente Fernández (beyonce.com / Web)

Fans se pronuncian, tras detalle de Beyoncé a Vicente Fernández

Luego de que Beyoncé despidiera a Vicente Fernández con un breve texto en su página web, usuarios en internet no tardaron en hablar del hecho.

Entre comentarios en Instagram, los internautas hablaron sobre su sencillez y la compararon con artistas de menor fama , que no publicaron nada sobre la muerte de Vicente Fernández.

“Balvin no posteó nada y Beyonce es más artista que él”, “El que no sepa del Sr. Vicente, que Dios lo tenga en su gloria, no sabe nada de la vida”, “Me imagino que ella escuchaba a Vicente los domingos en su hacienda”, comentaron algunos fans.

Sin duda, Vicente Fernández se ganó el cariño y respeto, no solo de cientos de mexicanos, también de grandes figuras, tal como Beyoncé.

Vicente Fernández Facebook (Vicente Fernández Facebook)

Tal como aseguró en su última entrevista, otorgada a la revista ‘Caras’ su música lo ha inmortalizado: “”Cuando escuchas la voz en tu sangre, te vuelves inmortal”, expresó Vicente Fernández antes de morir.