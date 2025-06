La cantante estadounidense de 30 años de edad, Moriah Rose Pereira mejor conocida como Poppy regresa a México en concierto con su gira The’re All Around Us Tour 2025.

Concierto de Poppy del cual te tenemos detalles del precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es para que no te pierdas de verla.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Poppy en México 2025 con The’re All Around Us

Además, de ser telonera de Avenged Sevenfold en el Estadio Alfredo Harp Helú el 11 de octubre, la cantante Poppy si presentar en concierto de manera solitaria para suerte de los fans, por lo que precio de boletos, salida de la preventa y fecha de They’re All Around Us Tour 2025 te los damos a continuación:

Fecha:12 de octubre 2025

Hora: 9:00 de la noche en punto

Sede: Auditorio BB

Telonero: Sin invitado previo

Preventa de boletos:

Preventa Banamex: 19 de junio 2025 a las 10:00 am Venta general y taquillas del Auditorio BB: a las 10:00 de la mañana a partir del 20 de junio 2025.

Precio de boletos: Sin costos oficiales

Boletera: Ticketmaster

Poppy traerá They’re All Around Us al Auditorio BB el próximo 12 de octubre👁️🖤#PreventaBanamex: 19 de junio.

Venta general a partir del 20 de junio. pic.twitter.com/1G0prBkyrH — Ocesa Total (@ocesa_total) June 17, 2025

Poppy regresa en concierto a México en 2025

Para los fans que pedían concierto en solitario de Poppy en México 2025 ya es una realidad, con única fecha que promete.

Pues la cantante Poppy se presentará con su gira They’re All Around Us Tour 2025 para promocionar su álbum más reciente álbum discográfico “Negative Spaces”.

Poppy en México 2025: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto de The’re All Around Us (Poppy)

Recuerda que si compras tus boletos para Poppy en concierto en México en preventa, los tarjetahabientes Banamex tienen 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Asimismo, el concierto de Poppy en México será en el Auditorio BB, recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio BB recinto para el concierto de Poppy se ubica a unos cuantos pasos de la estación Chilpancingo del Metro en la Línea 9 y del Metrobús en su Línea 1.